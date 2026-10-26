Представники російського керівництва вчергове розкритикували санкційну політику демократичних держав. На переконання Москви, економічні обмеження та митні бар'єри перетворилися на інструмент впливу на країни, які не входять до західного блоку.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

"Країни Заходу і раніше, тим більше зараз, активно використовують санкції, тариф и , торгову блокаду як засіб політичного тиску проти багатьох держав світової більшості", — заявив заступник голови Ради безпеки РФ та очільник партії "Єдина Росія" Дмитро Медведєв під час виступу на засіданні профільного комітету руху "За свободу націй!".

Політик вважає, що західні столиці користуються своїми перевагами у ключових сферах для стримування інших геополітичних гравців.

За офіційними даними російської сторони, масштаби міжнародного тиску на Москву досягли безпрецедентних показників. Зокрема, йдеться про десятки тисяч різноманітних заборон.

"Росія як стояла, так і стоїть, і розвивається навіть під тиском цих 30 тисяч заходів", — додав заступник голови Радбезу РФ, назвавши запроваджені санкції незаконними та односторонніми.

Водночас він резюмував, що сам факт запровадження такої кількості обмежень є дуже показовим для оцінки сучасної системи міжнародних відносин.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційні представники Російської Федерації прокоментували можливість масштабування локальних гуманітарних угод. У Москві вважають, що поточний досвід взаємодії на півдні України може бути використаний і на інших відтинках фронту.

"Механізм припинення вогню в Олешках може стати прикладом для досягнення аналогічних домовленостей і на інших ділянках", — заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Він також висловив сподівання російської сторони на те, що Україна в повному обсязі виконає зобов'язання, взяті в межах цієї гуманітарної операції у Херсонській області. Водночас у Кремлі підкреслюють, що локальні домовленості не означають загального заморожування бойових дій на фронті.