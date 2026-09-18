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Мем дня в дії: як російським призовникам роздавали смоктальні цукерки «Пустотливий півник»

Креатив по-російськи: у Москві підписувати контракти із ЗС РФ закликають аніматори в костюмах півнів

18 вересня 2026, 16:55
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Недилько Ксения

Російська пропаганда та вербувальники з Міністерства оборони РФ, схоже, повністю вичерпали раціональні аргументи для залучення нових добровольців і перейшли до відверто гротескних перформансів. Чергова креативна ініціатива московської влади з популяризації військової служби за гроші обернулася гучним репутаційним провалом та тотальним висміюванням.

Мем дня в дії: як російським призовникам роздавали смоктальні цукерки «Пустотливий півник»

В Росії півні роздають листівки та льодяники. Фото: соцмережі

У межах масштабної рекрутингової кампанії на вулиці Москви вивели людей у специфічному ростовому вбранні.

"У Москві для призову до служби за контрактом вивели аніматорів у костюмах півнів, — діляться очевидці кадрами нової російської "м'якої сили", які миттєво розлетілися пабліками та Telegram-каналами. Описуючи методи взаємодії з потенційним гарматним м'ясом, автори публікацій додають: — Ці персонажі активно зазивали росіян та безкоштовно роздавали їм тематичні дитячі льодяники "Пустотливий півник"".

Подібний вибір маркетингової стратегії та символізму викликав справжній фурор у мережі, адже в російськомовному культурному та специфічному кримінальному контексті слово "півень" має вкрай принизливе і однозначне маркування.

"Ця акція — просто готовий мем дня, який найкраще ілюструє реальне ставлення командування до своїх майбутніх солдатів, — іронізують медіаексперти, які аналізують інформаційне поле країни-агресорки. Фахівці підкреслюють, що такий підхід є показовим: — Організатори, мабуть, навіть не замислилися над підтекстом, коли замовляли костюми гігантських птахів та купували кілограми смоктальних цукерок для дорослих чоловіків, яких запрошують померти в окопах".

Поки російський уряд продовжує звітувати про "високий патріотичний дух" серед населення, реальні вуличні акції з льодяниками демонструють, що залучення на війну проти України все більше нагадує дешевий ярмарковий балаган.


Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація може додатково залучити до лав своїх збройних сил до 600 тисяч новобранців для продовження агресії проти України. Про це попередив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко.



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