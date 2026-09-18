Мем дня в дії: як російським призовникам роздавали смоктальні цукерки «Пустотливий півник»

Російська пропаганда та вербувальники з Міністерства оборони РФ, схоже, повністю вичерпали раціональні аргументи для залучення нових добровольців і перейшли до відверто гротескних перформансів. Чергова креативна ініціатива московської влади з популяризації військової служби за гроші обернулася гучним репутаційним провалом та тотальним висміюванням.

В Росії півні роздають листівки та льодяники. Фото: соцмережі

У межах масштабної рекрутингової кампанії на вулиці Москви вивели людей у специфічному ростовому вбранні.

"У Москві для призову до служби за контрактом вивели аніматорів у костюмах півнів, — діляться очевидці кадрами нової російської "м'якої сили", які миттєво розлетілися пабліками та Telegram-каналами. Описуючи методи взаємодії з потенційним гарматним м'ясом, автори публікацій додають: — Ці персонажі активно зазивали росіян та безкоштовно роздавали їм тематичні дитячі льодяники "Пустотливий півник"".

Подібний вибір маркетингової стратегії та символізму викликав справжній фурор у мережі, адже в російськомовному культурному та специфічному кримінальному контексті слово "півень" має вкрай принизливе і однозначне маркування.

"Ця акція — просто готовий мем дня, який найкраще ілюструє реальне ставлення командування до своїх майбутніх солдатів, — іронізують медіаексперти, які аналізують інформаційне поле країни-агресорки. Фахівці підкреслюють, що такий підхід є показовим: — Організатори, мабуть, навіть не замислилися над підтекстом, коли замовляли костюми гігантських птахів та купували кілограми смоктальних цукерок для дорослих чоловіків, яких запрошують померти в окопах".

Поки російський уряд продовжує звітувати про "високий патріотичний дух" серед населення, реальні вуличні акції з льодяниками демонструють, що залучення на війну проти України все більше нагадує дешевий ярмарковий балаган.





Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що Російська Федерація може додатково залучити до лав своїх збройних сил до 600 тисяч новобранців для продовження агресії проти України. Про це попередив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко.