Мем дня в дії: як російським призовникам роздавали смоктальні цукерки «Пустотливий півник»

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Недилько Ксения
Російська пропаганда та вербувальники з Міністерства оборони РФ, схоже, повністю вичерпали раціональні аргументи для залучення нових добровольців і перейшли до відверто гротескних перформансів. Чергова креативна ініціатива московської влади з популяризації військової служби за гроші обернулася гучним репутаційним провалом та тотальним висміюванням.
В Росії півні роздають листівки та льодяники. Фото: соцмережі
У межах масштабної рекрутингової кампанії на вулиці Москви вивели людей у специфічному ростовому вбранні.
Подібний вибір маркетингової стратегії та символізму викликав справжній фурор у мережі, адже в російськомовному культурному та специфічному кримінальному контексті слово "півень" має вкрай принизливе і однозначне маркування.
Поки російський уряд продовжує звітувати про "високий патріотичний дух" серед населення, реальні вуличні акції з льодяниками демонструють, що залучення на війну проти України все більше нагадує дешевий ярмарковий балаган.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Російська Федерація може додатково залучити до лав своїх збройних сил до 600 тисяч новобранців для продовження агресії проти України. Про це попередив бригадний генерал, командувач угруповання військ "Азов" Денис Прокопенко.