Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров під час виступу на круглому столі оголосив про нібито готовність Москви до пошуку "розумних компромісів" задля завершення війни проти України, проте за умови категоричного недопущення розширення НАТО до російських кордонів. Очільник дипломатії країни-агресорки також заявив про плани провести зустріч із майбутнім держсекретарем США Марко Рубіо на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку та звинуватив Вашингтон у зриві колишніх кулуарних домовленостей.

Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

"Москва завжди готова до переговорів по Україні, — безапеляційно заявив керівник зовнішньополітичного відомства РФ, ігноруючи реальні дії своєї країни, — ніколи їх не затягувала, не намагалася ускладнити і не змінювала своєї позиції на них".

За його словами, Кремль начебто налаштований шукати раціональні точки дотику, але має залізобетонні "червоні лінії". Росія готова домовлятися про "розумні компроміси", проте за жодних обставин не дозволить появи військової інфраструктури Північноатлантичного альянсу безпосередньо біля своїх меж.

Водночас у дипломатичних кулуарах спостерігається певна активність з боку європейських столиць. За твердженням Лаврова, окремі держави Євросоюзу виступають із пропозиціями створити таємні лінії для діалогу, і російська сторона охоче йде на подібну взаємодію, оскільки ніколи не відкидала непублічних форматів спілкування. Окремо дипломат натякнув, що кровопролиття можна було б уникнути значно раніше, якби Білий дім дотримувався попередніх дипломатичних контурів.

"Якби американці не відійшли від домовленостей Анкориджа, — емоційно підкреслив очільник МЗС РФ , згадуючи переговори на Алясці, — якби їх Європа не відтягнула від цих домовленостей, ми б уже рік жили без війни".

На думку Лаврова, саме позиція Вашингтона завадила врегулюванню ситуації ще торік, через що він закликав присутніх "робити висновки самостійно".

На завершення свого виступу урядовець поділився найближчими робочими планами за океаном, повідомивши, що має намір провести особисту зустріч із Марко Рубіо під час майбутніх заходів Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Олексій Арестович дав прогноз, як скоріш за все завершиться війна між Росією та Україною.