Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що зусилля США щодо врегулювання війни проти України нібито стикаються з небажанням Києва йти на мир. За його твердженням, відповідальність за відсутність прогресу у переговорах лежить на українському керівництві та особисто президенті Володимирі Зеленському.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Представник Кремля також звинуватив Україну у продовженні ударів по об'єктах російського енергетичного сектору. Однак, коментуючи ситуацію, Пєсков не згадав про регулярні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, які створюють загрози для електропостачання та опалення українських міст.

Заяви Москви прозвучали на тлі дискусій, що продовжуються, про можливі шляхи припинення війни і роль Вашингтона в переговорному процесі. Російська сторона знову використала формулювання, що перекладають відповідальність за відсутність домовленостей на Київ, при цьому не представивши в наведених заявах конкретних деталей, які б підтверджували звинувачення на адресу українського керівництва.

Позиція Кремля також залишає відкритим головне питання: за яких умов Москва готова припинити бойові дії та чи передбачають її пропозиції реальні гарантії безпеки для України. Саме собою звинувачення іншої сторони у небажанні світу не свідчить про готовність до компромісу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Росії заявили, що Україна нібито атакувала два нафтопереробні заводи (НПЗ) у Саратовській та Рязанській областях, порушивши енергетичне перемир'я, про яке оголосив президент США Дональд Трамп. В Офісі президента України ці звинувачення заперечували та назвали їх фейком.

Про нібито нічні удари по РФ повідомив віце-прем'єр-міністр Росії Олександр Новак. За його словами, атаки по двох НПЗ свідчать про те, що Київ не демонструє готовності дотримуватися енергетичного перемир'я. Однак у повідомленні російської влади не навели підтверджень поразки заводів. У мережі також не оприлюднили кадри, які б підтверджували наслідки заявлених атак, а українська сторона про удари по цих об'єктах не повідомляла.



