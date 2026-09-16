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Недилько Ксения
Повна відсутність смаку та грубе порушення міжнародного протоколу: новий епатажний вихід Марії Захарової став об'єктом жорсткої критики з боку провідних стилістів і дизайнерів. Розбір деталей гардероба речниці МЗС РФ показав, що її вибір одягу для офіційного візиту — від трикотажного топа з ромбами до екстремальних підборів-"копитець" — суперечить усім правилам ділового етикету. Чат-боти штучного інтелекту одностайно констатували, що образ виглядає провінційно, перевантажено і складається виключно з речей, які вже понад десять років перебувають у глибокому антитренді.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
Gemini від Google: Якщо оцінювати зовнішній вигляд Марії Захарової з професійної точки зору стиліста та кутюр'є, цей "лук" є яскравим прикладом стилістичного хаосу та повної невідповідності канонам офіційного дипломатичного дрес-коду. Одяг, який ми бачимо на фото, не лише не відповідає статусу ділових поїздок, а й демонструє застарілий підхід до формування гардероба.
Нижче наведено детальний розбір усіх елементів образу та аналіз їхньої актуальності.
Детальний розбір деталей образу
Вердикт стиліста: Образ виглядає провінційно, перевантажено і абсолютно позбавлено смаку. Спроба поєднати в одному вбранні геометричний принт, акцентну квітку, яскравий колір, плісировку, лак та екстремальні підбори призвела до стилістичної катастрофи. Одяг живе окремим життям від своєї власниці, повністю нівелюючи будь-який натяк на статус і серйозність інституції, яку вона представляє.
ChatGPT: Якщо оцінювати цей образ саме з позиції стиліста, без прив’язки до політичної діяльності Марії Захарової, то тут цікаве поєднання дуже помітних трендових елементів із речами, які мають виразний ретрохарактер.
Що саме на ній
1. Червоний комплект — спідниця + в’язаний топ із ромбами. Центральний елемент образу — червоний трикотажний верх із великим біло-кремовим argyle-принтом у формі ромбів. Нижче — яскрава червона спідниця приблизно міді/до коліна, очевидно з досить прямим силуетом. І тут є парадокс: argyle зараз справді повернувся в моду.
У 2026 році його активно використовують у сучасних колекціях і street style, причому вже не лише в класичній "англійській" інтерпретації. British Vogue відзначав повернення цього принта ще у 2025 році, а актуальні огляди осені 2026-го знову називають argyle одним із помітних трендів сезону.
Але конкретна реалізація на фото виглядає дещо старомодно. Причина не в самих ромбах, а в поєднанні: червоно-біла гама + дуже великий геометричний малюнок + приталений трикотаж + червона спідниця. Сучасна стилізація зазвичай розбавляє такий "preppy" елемент чимось контрастним — широкими брюками, джинсами, більш вільною спідницею, сучасним взуттям або багатошаровістю. Саме так argyle зараз намагаються позбавити асоціації зі старомодним "гольф-клубним" стилем.
2. Червоний колір — абсолютно актуальний. Тут із трендовістю все добре. Насичений червоний залишається одним із помітних кольорів сезону осінь/зима 2026. Його використовують як у повністю червоних образах, так і в окремих акцентних речах.
Тобто сама ідея red total look зовсім не застаріла. Проблема радше в тому, як саме речі скомбіновані.
3. Чорні туфлі з високим каблуком. Зараз мода поступово відходить від надмірно високих шпильок на користь kitten heels, slingbacks, балеток, high-vamp pumps та інших більш закритих жіночних силуетів. Туфлі такого типу взагалі не вписуються в актуальну тенденцію. А зелений декоративний елемент на носках туфель створює ще один дуже сильний колірний акцент. Він не пов'язаний безпосередньо ні з червоним, ні з білим у верхній частині образу, тому виглядає дещо випадково.
Найбільша стилістична проблема — не окремі речі, а їхня кількість На ній одночасно працюють червоний, білий, зелений, великий ромбовий принт, яскрава спідниця, декоративне взуття, прикраси та велика кількість аксесуарів. Через це погляд не має однієї чіткої точки фокусу.
У сучасному прочитанні я б залишив червоний argyle-топ, але замінив би спідницю на темно-коричневу або чорну міді, додав би більш сучасні туфлі чи лофери і прибрав би зайві кольорові акценти.
Або навпаки: залишив би червону спідницю, але верх зробив би однотонним.
Аксесуари та другий кадр
На другому фото добре видно велику кількість сумок/пакетів, які вона тримає одночасно. Для дипломатичної поїздки це, звичайно, може бути суто практичною ситуацією, тому оцінювати це як частину стилізації не зовсім коректно. Але з точки зору fashion-образу це візуально перевантажує силует.
Зачіска також має ретрохарактер: світле волосся укладене досить об'ємно й консервативно. Сама по собі така укладка не є "антитрендовою", адже сучасна мода взагалі повертається до ретроестетики та персонального стилю. Але разом із argyle і червоною спідницею вона підсилює образ жінки з умовного корпоративного стилю 1980–1990-х, а не сучасний fashion-образ.
Моя оцінка саме як стиліста
Актуальність окремих речей — приблизно 7/10: argyle, червоний колір, міді — усе це сьогодні може бути модним. Актуальність саме стилізації — приблизно 4–5/10. Не тому, що речі "немодні", а тому, що вони зібрані в один комплект занадто буквально. Виходить не сучасний переосмислений argyle, а радше ретро-інтерпретація актуальних трендів. І це, до речі, добре демонструє особливість моди 2026 року: майже всі складові цього образу можна було б залишити, але змінити спосіб їх поєднання — і отримати зовсім сучасний look. Нинішня мода якраз активно грається з heritage-речами, argyle, жіночними силуетами, ретро-взуттям та індивідуальними statement-елементами.