Москва пригрозила ядерним ударом по НАТО через Калінінграда: заява російського посольства

Росія пригрозила Великобританії та НАТО застосуванням ядерної зброї у разі воєнних дій проти області Калінінграда. З відповідною заявою виступило російське посольство у Великій Британії.

Москва. Фото: з відкритих джерел

Приводом стали публікації британських ЗМІ про можливі сценарії навколо Калінінграда, включаючи припущення про блокаду регіону чи перегляд визнання російського суверенітету над ним. У російському посольстві також згадали сюжет Sky News The Wargame.

У Москві заявили, що прихильники подібних сценаріїв нібито не повинні сумніватися у наслідках. За твердженням російського посольства, будь-які військові дії Великобританії чи НАТО проти російської території можуть призвести до відповіді з використанням "всіх наявних" у Росії засобів, включаючи ядерну зброю.

При цьому російська сторона заявила, що не прагне конфронтації з НАТО та європейськими державами. У посольстві також стверджують, що Росія не має наміру нападати на них.

Водночас Москва попередила, що у разі започаткування такого конфлікту Росія, за її словами, відповість відповідним чином.

Заява прозвучала на тлі підвищеної уваги європейських країн до загроз Росії. В останні тижні представники європейських держав та НАТО неодноразово говорили про зростання гібридної активності Москви, включаючи диверсії, кібератаки та порушення повітряного простору.

При цьому заяви російського посольства про можливе застосування ядерної зброї є позицією російської сторони, а не свідченням того, що НАТО планує військову операцію проти Калінінграда. У наведеній заяві йдеться саме про гіпотетичний сценарій, який Москва пов'язує з можливими діями Великої Британії чи Альянсу.

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