Москва пригрозила ядерною відповіддю: Кремль назвав умову для удару через Калінінград

У Москві різко відреагували на обговорення можливої блокади Калінінградської області. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія уважно відстежує подібні заяви на Заході та вже попереджає європейських політиків про можливі наслідки.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, російські дипломати нібито нагадують європейським "гарячим головам", що Москва має в своєму розпорядженні ядерну зброю, а умови її застосування визначаються російськими нормативними документами.

Таким чином, у Кремлі фактично пов'язали можливу спробу ізолювати Калінінградську область від решти території Росії із загрозою застосування ядерної зброї.

Заява Пєскова пролунала після публікацій британських ЗМІ, в яких розглядалися потенційні сценарії морської блокади російського анклаву силами НАТО. Зокрема, такі варіанти обговорювалися в матеріалах британського видання The i Paper.

Російські дипломатичні представництва у Великій Британії та Ірландії раніше також виступили з попередженнями. У Москві заявили, що спроба обмежити військове чи транспортне сполучення Калінінграда з Росією нібито викличе відповідь "усі наявні кошти".

Більше того, російська сторона допустила можливість завдання ударів по центрах прийняття рішень.

Калінінградська область при цьому має особливе стратегічне значення: російський регіон розташований між Польщею та Литвою та відокремлений від основної території РФ. Будь-які розмови про його блокаду безпосередньо зачіпають відносини Росії та країн НАТО.

При цьому заяви Москви про можливе застосування ядерної зброї є позицією російської влади і не означають, що таке рішення ухвалено або що військовий сценарій справді готується до реалізації.

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