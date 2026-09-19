Москва включається на повну: який план у Путіна перед проміжними виборами у США

Росія може готувати нову кампанію впливу на американські вибори із застосуванням штучного інтелекту. Йдеться про проміжні вибори до Конгресу США, які мають відбутися у листопаді 2026 року. Про це пише The New York Times із посиланням на оцінки американської розвідки.

Вибори у США. Фото: з відкритих джерел

Фахівці зі США та Європи, які відстежують російські інформаційні операції, нещодавно зафіксували нову активність у соціальних мережах. За їхніми даними, акаунти, які раніше зв'язувалися з російськими пропагандистськими мережами, поширювали в X та BlueSky кілька хвиль відеороликів, створених за допомогою ШІ.

Особливістю нової кампанії є те, що фальшиві ролики стилізували під матеріали відомих ЗМІ, включаючи CNN, BBC і The New York Times. У відео поширювалися звинувачення на адресу кандидатів від Демократичної партії, зокрема твердження про корупцію, антисемітизм та підтримку прав ЛГБТ.

Американські фахівці розглядають такі дії як частину ширшої проблеми іноземного втручання у виборчі процеси. При цьому Росія – не єдина держава, яка використовує цифрові інструменти політичного впливу.

За даними видання, власні операції проводять також Іран та Китай. Іранські структури раніше намагалися впливати на американську аудиторію через соціальні мережі, а Meta в серпні повідомляла про невелику мережу облікових записів з Ірану, орієнтовану на політичну тематику в США. Частину опублікованого контенту було створено за допомогою штучного інтелекту.

Китай, за оцінками американських експертів, діє обережніше і намагається знизити ймовірність викриття. Росія та Іран, навпаки, можуть бути готові до ризику публічного виявлення своїх операцій.

Головна тривога американських чиновників пов'язана з розвитком ШІ. Технології дозволяють значно швидше створювати переконливі зображення, відео та тексти, а отже, потенційне втручання стає дешевшим і масштабнішим.

Напередодні виборів до Конгресу американські служби тепер відстежують не лише традиційні мережі ботів та тролів, а й нові інструменти генерації контенту, які можуть використовуватись для дискредитації кандидатів та маніпулювання виборцями.

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