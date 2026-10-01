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Москва взялася за Європу: у Путіна з'явився новий важіль тиску на ЄС через Україну

ISW вважає, що Кремль може використовувати майно західних компаній як інструмент примусу перегляд санкцій. Серед потенційних цілей називають великі європейські банки

1 жовтня 2026, 08:25
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Кравцев Сергей

Росія посилює тиск на європейський бізнес, який продовжує працювати на її території. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що Кремль може використати захоплення активів іноземних компаній як інструмент впливу на європейські уряди та спробувати таким чином досягти пом'якшення санкційної політики.

Москва взялася за Європу: у Путіна з'явився новий важіль тиску на ЄС через Україну

Кремль. Фото: з відкритих джерел

Приводом для такої оцінки стали заяви російського високопосадовця, який 30 вересня назвав дії Москви "асиметричними заходами". За його словами, вони мають змусити європейські держави замислитися про свої санкції проти Росії.

На цьому фоні російська влада вже передала під так зване тимчасове управління активи низки великих європейських компаній. Серед згаданих ISW – французькі Auchan та Lemana PRO, швейцарська Nestlé та німецька Metro AG. Відповідні укази Володимир Путін підписав 17 та 28 вересня.

Особливу увагу привернули слова російського чиновника про подальше розширення цієї практики. Він не виключив, що аналогічні заходи можуть торкнутися російських активів італійського банку UniCredit та австрійської Raiffeisen.

Reuters з посиланням на джерела також повідомило, що російська сторона розглядає те, що відбувається, як відповідь на санкційну політику ЄС. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що рішення пов'язані зі зростанням залучення "недружніх" держав до конфлікту, при цьому назвав вжиті заходи потенційно оборотними.

ISW вважає, що Москва розраховує перетворити активи іноземних компаній на своєрідний важіль тиску: європейський бізнес зацікавлений у збереженні своїх російських активів, а уряди країн походження компаній отримують додатковий стимул враховувати можливі економічні наслідки санкційної політики.

Для європейських компаній це створює нову невизначеність. Навіть якщо бізнес продовжує працювати в Росії, його майно може бути залежним від рішень російської влади та політичної ситуації між Москвою та відповідною європейською столицею.

Таким чином, суперечка навколо санкцій виходить за межі банківських обмежень, торгівлі та фінансових операцій. Тепер одним із інструментів протистояння стає доля власності європейського бізнесу всередині Росії.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-30-2026/
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