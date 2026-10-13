Москва здригалася від вибухів: чому авіарейси різко розгорнулися на підльоті до столиці

Мер Москви Сергій Собянін увечері у понеділок повідомив про спробу атаки безпілотників на російську столицю. За його твердженням, сили протиповітряної оборони перехопили загалом 15 дронів, які прямували у бік міста. Інформацію він опублікував у своєму Telegram-каналі.

Атака на Москву. Фото: з відкритих джерел

Спочатку Собянін заявив про знищення десяти безпілотників. Пізніше мер повідомив ще про п'ять збитих апаратів. Після перехоплення дронів на місцях падіння уламків почали працювати екстрені служби.

"Сили ППО Міноборони збили десять безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють спеціалісти екстрених служб", — написав мер російської столиці.

При цьому в опублікованих повідомленнях не наводилися подробиці про можливі руйнування, постраждалі або конкретні райони, де впали уламки. Незалежного підтвердження заявленої кількості перехоплених безпілотників у наданій інформації немає.

Наслідки обмежень торкнулися і цивільної авіації. Російські ЗМІ повідомили, що три літаки, які прямували з Туреччини до Москви, змінили маршрут над територією Литви та почали повертатися назад. Причиною називалися обмеження на роботу аеропорту Внуково.

Інформація про рейси з'явилася на тлі повідомлень про відбиття атаки. Проте точні причини зміни маршрутів, подальша доля літаків та терміни відновлення звичайного режиму роботи аеропорту у наведених повідомленнях не уточнювалися.

Ситуація знову привернула увагу до питань безпеки повітряного сполучення у російській столиці. У разі подібних інцидентів обмеження в аеропортах можуть вводитися для забезпечення безпеки пасажирів та екіпажів.

На даний момент викладені відомості ґрунтуються на заявах московського мера та публікаціях російських ЗМІ. Даних, які дозволяють незалежно встановити обставини атаки та повний масштаб її наслідків, недостатньо.

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