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Москва жорстко відреагувала на слова Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ

Глава МЗС Польщі говорив про можливий конфлікт Росії з НАТО, однак у Москві його заяву подали як міркування про війну з однією Польщею

14 вересня 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Представник МЗС Росії Марія Захарова різко відреагувала на заяву глави польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського про перевагу НАТО над Росією у повітрі. Дипломат назвала позицію польського міністра "русофобією головного мозку", заявивши, що він нібито міркував про можливість швидкої перемоги Польщі над Росією.

Москва жорстко відреагувала на слова Сікорського про потенційну перемогу НАТО над РФ

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Однак із початкової заяви Сікорського випливає, що йшлося не про протистояння Москви та Варшави, а про гіпотетичний конфлікт Росії з усім Північноатлантичним альянсом.

"Якби Росія напала на нас і ми діяли без обмежень, думаю, ми досить швидко перемогли б Росію", — заявив Сікорський.

При цьому він підкреслив, що НАТО має значну перевагу в авіації, оцінивши сукупний парк Альянсу приблизно в 2500 літаків.

Таким чином, використане міністром слово "ми" стосувалося НАТО, а не виключно Польщі. Сікорський також окремо говорив про те, що Альянс, за його оцінкою, зберігає перевагу у повітрі навіть без урахування американських сил.

Польські ВПС при цьому мають лише частину тих можливостей, про які говорив глава МЗС. За відкритими даними, на озброєнні країни знаходяться десятки бойових літаків, включаючи F-16, FA-50, МіГ-29, що залишилися, і перші F-35. Російська бойова авіація значно чисельніша.

Приводом для заяви Захарової стали публікації російських ЗМІ, де слова Сікорського отримали інший контекст. В результаті дискусія про військовий потенціал НАТО перетворилася на суперечку про нібито готовність Польщі самостійно вступити у війну з Росією.

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