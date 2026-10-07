Москва зіткнулася з провалом нафтогазових доходів: на який радикальний крок наважився Путін

Росія різко збільшує закупівлі іноземної валюти та золота на тлі скорочення нафтогазових доходів. З 7 жовтня по 6 листопада російський Мінфін направить на ці операції вп'ятеро більше коштів, ніж на місяць раніше, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними російського фінансового відомства, щоденний обсяг закупівель збільшиться приблизно на 10,2 млрд рублів — близько $120 млн. Одночасно з'ясувалося, що фактичні нафтогазові доходи Росії за підсумками вересня виявилися на 10,04 млрд рублів нижче за встановлений базовий рівень.

У ISW вважають, що різке збільшення закупівель валюти та золота може бути пов'язане зі спробою російського уряду компенсувати падіння доходів від експорту нафти та газу. Зокрема, такі дії здатні сприяти ослабленню рубля, що дозволяє бюджету отримувати більше карбованців при конвертації експортної валютної виручки.

Ситуація із російською нафтовою галуззю погіршується на тлі українських далеких ударів. За даними Міністерства оборони України, атаки вивели з ладу понад 51% сукупних потужностей нафтопереробки Росії.

Українські сили систематично атакують російські нафтопереробні підприємства з початку 2024 року. Проте з березня 2026-го удари стали інтенсивнішими і охопили не лише НПЗ, але також об'єкти видобутку, зберігання, переробки, транспортування та експорту нафти.

ISW розглядає збільшення закупівель валюти та золота як одну з ознак наростаючих економічних проблем Росії. Серед інших факторів аналітики називають дефіцит робочої сили та палива, а також інфляцію, що зберігається.

Таким чином, Москва одночасно намагається підтримувати бюджетні надходження та адаптуватися до скорочення нафтогазової виручки. Рішення Мінфіну свідчить про те, що наслідки ударів по російській нафтовій інфраструктурі починають відбиватися не лише на окремих підприємствах, а й на фінансовій політиці держави.

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