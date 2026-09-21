logo_ukra

BTC/USD

81389

ETH/USD

2663.44

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.2

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Москву атакували дрони, а сирени мовчали: у США розкрили можливу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Москву атакували дрони, а сирени мовчали: у США розкрили можливу причину

Російська влада в день виборів не включила систему оповіщення, хоча раніше попереджала населення навіть при менш масштабних атаках

21 вересня 2026, 07:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Влада Московської області могла свідомо відмовитися від повноцінного оповіщення мешканців під час найбільшої атаки українських дронів на Москву, щоб не знижувати явку на виборах до Держдуми. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Москву атакували дрони, а сирени мовчали: у США розкрили можливу причину

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Атака відбулася в ніч проти 19–20 вересня, коли в Росії відбувався заключний день триденного голосування. За даними ISW, незважаючи на масштаб повітряного удару, влада Московської області не включала сирени повітряної тривоги і не розсилала жителям SMS-попередження про загрозу. При цьому аналогічні заходи вживалися під час значно менш масштабних атак.

Російська влада повідомила про перехоплення понад 1600 безпілотників з 19 вересня, близько 450 з яких, за твердженням мера Москви Сергія Собяніна, прямували до столиці. Удари та падіння уламків призвели до пошкоджень об'єктів інфраструктури, житлових будинків та Московського нафтопереробного заводу.

При цьому один із стандартних контрзаходів влада все ж таки застосувала — у регіоні обмежували роботу мобільного зв'язку. Офіційного пояснення цього рішення не було. Жителі Московської області скаржилися на відсутність попереджень у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова. Пізніше можливість залишати коментарі там було закрито.

ISW вважає, що влада, ймовірно, поставила завдання забезпечити високу явку вище за інформування населення про загрозу. При цьому аналітики зазначають: українські сили завдавали ударів по російській нафтовій та логістичній інфраструктурі і, згідно з їхньою оцінкою, не мали на меті виборчі дільниці чи іншу електоральну інфраструктуру.

На тлі атаки російські офіційні особи заявили, що її було спрямовано на зрив виборів. Однак підтверджень того, що виборча інфраструктура була основною метою, не було представлено.

Читайте також на порталі "Коментарі" – деталі розмови Трампа та Зеленського: президент США жорстко наполягав на одному питанні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-20-2026/
Теги:

Новини

Всі новини