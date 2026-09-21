Москву атакували дрони, а сирени мовчали: у США розкрили можливу причину

Влада Московської області могла свідомо відмовитися від повноцінного оповіщення мешканців під час найбільшої атаки українських дронів на Москву, щоб не знижувати явку на виборах до Держдуми. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Атака відбулася в ніч проти 19–20 вересня, коли в Росії відбувався заключний день триденного голосування. За даними ISW, незважаючи на масштаб повітряного удару, влада Московської області не включала сирени повітряної тривоги і не розсилала жителям SMS-попередження про загрозу. При цьому аналогічні заходи вживалися під час значно менш масштабних атак.

Російська влада повідомила про перехоплення понад 1600 безпілотників з 19 вересня, близько 450 з яких, за твердженням мера Москви Сергія Собяніна, прямували до столиці. Удари та падіння уламків призвели до пошкоджень об'єктів інфраструктури, житлових будинків та Московського нафтопереробного заводу.

При цьому один із стандартних контрзаходів влада все ж таки застосувала — у регіоні обмежували роботу мобільного зв'язку. Офіційного пояснення цього рішення не було. Жителі Московської області скаржилися на відсутність попереджень у Telegram-каналі губернатора Андрія Воробйова. Пізніше можливість залишати коментарі там було закрито.

ISW вважає, що влада, ймовірно, поставила завдання забезпечити високу явку вище за інформування населення про загрозу. При цьому аналітики зазначають: українські сили завдавали ударів по російській нафтовій та логістичній інфраструктурі і, згідно з їхньою оцінкою, не мали на меті виборчі дільниці чи іншу електоральну інфраструктуру.

На тлі атаки російські офіційні особи заявили, що її було спрямовано на зрив виборів. Однак підтверджень того, що виборча інфраструктура була основною метою, не було представлено.

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