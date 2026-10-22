Можна воювати далі: який показник перевищив навіть оптимістичний прогноз Кремля

Росія отримала несподіваний фінансовий перепочинок завдяки високим світовим цінам на нафту. Розрахункова вартість російської сировини, яка використовується для визначення податкових надходжень, у жовтні виявилася приблизно на 60% вище за рівень, закладений у федеральний бюджет. Про це повідомляє Reuters.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За підрахунками агентства, за перші три тижні жовтня розрахункова податкова ціна російської нафти в середньому становила 8699 рублів, або 103,4 доларів за барель. Це приблизно на 11% більше за вересневий показник.

Причиною зростання стали високі світові котирування на тлі війни на Близькому Сході та перебоїв із постачанням енергоресурсів. Ціна нафти утримувалась понад 100 доларів за барель, підтримуючи російські бюджетні доходи.

Якщо до кінця місяця вартість сировини та курс рубля залишаться відносно стабільними, середня розрахункова ціна російської нафти за жовтень може становити 8387 рублів, або 100,2 долара за барель. За оцінкою Reuters, це буде максимальний показник із березня 2022 року.

При складанні бюджету російська влада виходила з набагато скромніших параметрів: 59 доларів за барель і курсу 92,2 рубля за долар. У карбованцевому вираженні бюджетний орієнтир становить близько 5440 рублів за барель. Таким чином, фактична розрахункова вартість нафти значно перевищує закладені очікування.

Проте високі ціни на сировину не вирішують усіх фінансових проблем Кремля. Росія прогнозує дефіцит федерального бюджету в 2026 році на рівні 3% ВВП — майже вдвічі вище за початкову мету. За січень-серпень дефіцит уже сягнув 2,5% ВВП.

Щоб покрити зростаючі витрати, зокрема пов'язані з війною проти України, російська влада підвищувала податки. Раніше уряд розраховував скоротити бюджетний дефіцит, але фактичні показники виявилися гіршими за плани.

Таким чином, дорога нафта дає Москві додатковий ресурс для фінансування державних витрат, проте стійкість бюджету, як і раніше, залежить від світових котирувань, курсу рубля і здатності влади стримувати дефіцит, що зростає.

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