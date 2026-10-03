МЗС РФ закликало іноземців залишити Україну: до чого готується Москва

МЗС Росії знову виступило з попередженням для іноземних громадян та дипломатів, які перебувають на території України. У відомстві заявили, що Москва зберігає колишню рекомендацію враховувати ризики перебування в країні на тлі російських ударів.

МЗС РФ. Фото: із відкритих джерел

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що Збройні сили РФ нібито продовжать завдавати "масованих ударів відплати". При цьому в Москві не уточнили конкретні терміни можливих атак або їхні передбачувані цілі.

У МЗС Росії нагадали про зроблене раніше попередження іноземного дипломатичного корпусу та громадян інших держав. Йдеться насамперед про Київ, де, як стверджує російська сторона, російські військові завдають систематичних ударів по об'єктах військової інфраструктури.

Подібні заяви Москва робить уже не вперше. Ще в травні російське зовнішньополітичне відомство закликало іноземних громадян, дипломатів та співробітників міжнародних організацій залишити Київ, пояснюючи це наміром завдавати ударів об'єктам військово-промислового комплексу і так званим "центрам прийняття рішень".

У вересні речник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що ця рекомендація зберігає актуальність. За її словами, західні політики та дипломати мають самостійно оцінювати ризики поїздок до України.

При цьому російська сторона пов'язує свої удари із відповіддю на дії України. Київ у свою чергу неодноразово заявляв про необхідність захисту цивільного населення та інфраструктури від російських атак.

Нова заява російського МЗС прозвучала на тлі війни, що триває, і регулярних ракетних і безпілотних ударів по території України. Російське відомство знову використало формулювання про "відплати", фактично сигналізуючи іноземцям про те, що раніше оголошені Москвою попередження залишаються чинними.

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