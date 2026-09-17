На Путіні уже поставили хрест: хто може домовлятися про завершення війни в Україні

У Росії, ймовірно, готуються змінити свого лідера. Володимир Путін може втратити крісло президента — уже відомі можливі кандидати на цю посаду.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Про цікаві події у Кремлі розповів військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, мер Москви Собянін, прем’єр Мішустін та міністр оборони Бєлоусов створюють особисті політичні бренди, окремо від Путіна та “Єдиної Росії”. За оцінкою військового, це може вказувати на підготовку наступника Путіна.

Військовий зазначив, що у Росії найкращий вихід — позбутися Путіна та “списати” на нього всі проблеми та неправильні рішення. Іншого варіанту немає, адже він зібрав так багато негативу, що РФ під його керівництвом уже не зможе повернутися на майданчик нормальних країн з нормальним життям.

“Поява нових політичних брендів може бути й не підготовкою наступника Путіна, а новим форматом парламенту, бо від "Єдиної Росії" всі остаточно втомилися... І в Кремлі, мабуть, хочуть запропонувати росіянам або замінити Путіна, або залишити Путіна, але замінити політичні партії. Таким чином, створити ілюзію, що прийшли нові люди і тепер все буде по-новому. Але керувати будуть, зрозуміло, старі, перевірені, надійні товариші”, — пояснив Сазонов.

Опитування, проведені у серпні показали цікаві результати — із цієї четвірки Собяніна хочуть бачити президентом 47,6% опитаних, Мішустіна — 38,1%, Бєлоусова — 36,7%. Путін у трійку лідерів не потрапив.

"Що цікаво, якщо в Росії готують заміну Путіну, але це точно пов'язано з війною в Україні та загальною картиною. Пристойна кількість впливових людей в оточенні Путіна дуже хоче завершити війну. Вони хочуть їздити на європейські курорти, відвідувати Сполучені Штати, подорожувати світом і не бути відщепенцями. Вони хочуть жити багато, красиво у своїй країні і бути прийнятими у найкращих будинках Лондона та Парижа. Залишається одне питання – куди подіти Путіна, бо у цій ситуації всім лише заважає”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де Росія готує другий фронт та може почати наступ.



