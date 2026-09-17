На Путіні уже поставили хрест: хто може домовлятися про завершення війни в Україні

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Кречмаровская Наталия
У Росії, ймовірно, готуються змінити свого лідера. Володимир Путін може втратити крісло президента — уже відомі можливі кандидати на цю посаду.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Про цікаві події у Кремлі розповів військовий ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, мер Москви Собянін, прем’єр Мішустін та міністр оборони Бєлоусов створюють особисті політичні бренди, окремо від Путіна та “Єдиної Росії”. За оцінкою військового, це може вказувати на підготовку наступника Путіна.
Військовий зазначив, що у Росії найкращий вихід — позбутися Путіна та “списати” на нього всі проблеми та неправильні рішення. Іншого варіанту немає, адже він зібрав так багато негативу, що РФ під його керівництвом уже не зможе повернутися на майданчик нормальних країн з нормальним життям.
Опитування, проведені у серпні показали цікаві результати — із цієї четвірки Собяніна хочуть бачити президентом 47,6% опитаних, Мішустіна — 38,1%, Бєлоусова — 36,7%. Путін у трійку лідерів не потрапив.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, де Росія готує другий фронт та може почати наступ.