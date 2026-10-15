"Не варто було починати": Путін цинічно погрозив Україні через удари по російських НПЗ

Російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по нафтопереробних заводах (НПЗ) та інших об’єктах на території РФ. Крім того, у своїх заявах очільник Кремля звинуватив Україну в ескалації, не згадавши про повномасштабне вторгнення Росії та систематичні обстріли української інфраструктури.

Путін пригрозив Україні "відповіддю" за удари по російських НПЗ

За словами Путіна, Україна продовжує атакувати російські нафтопереробні підприємства. Він применшив наслідки останніх ударів, водночас заявивши, що Москва готує відповідні дії. Окремо Путін згадав про маркетплейси, зокрема Wildberries і Ozon, стверджуючи, що Україна нібито першою почала атакувати такі об’єкти, а Росія нібито відповідає.

"Учора вони намагалися вдарити по якихось НПЗ. Тепер вони вдарили по деяких місцях. Нічого суттєвого, але вони продовжують. Те саме стосується й електронних торгових платформ. Вони зробили перший крок. Ми почали відповідати", — сказав очільник Кремля.

Після цього диктатор пригрозив Україні та пообіцяв нові удари, які назвав "відповіддю" за атаки по Росії.

"Вони почали. Не варто було починати. Перш ніж зробити цей крок, потрібно було подумати про наслідки", — додав Путін.

Зауважимо, що удари по нафтопереробних заводах Росії мають стратегічне значення для послаблення її військового потенціалу. Нафта та нафтопродукти забезпечують значну частину російських доходів, які Кремль може спрямовувати на продовження війни. Крім того, робота НПЗ безпосередньо пов’язана з забезпеченням російської армії бензином, дизельним пальним та авіаційним гасом. Пошкодження таких підприємств можуть ускладнювати постачання пального й створювати додаткові витрати для російської економіки.

Українська кампанія ударів також розглядається як відповідь на російські атаки по енергетичній системі України.

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