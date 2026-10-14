Російська пропагандистка та очільниця телеканалу RT Маргарита Симоньян під час виступу перед регіональними медійниками у Пскові вчергове повторила ключові тези кремлівської дезінформації, намагаючись зняти з РФ відповідальність за розв'язану агресію. Вона заперечила будь-які наміри Москви атакувати країни Заходу та цинічно назвала дії окупантів "рухом до миру".

Маргарита Симоньян

У своїй промові представниця путінського пулу закликала ігнорувати заяви іноземних військових аналітиків та політиків. На її переконання, позиція керівництва РФ залишається єдиним правильним орієнтиром для громадян країни-агресора.

"Що кажуть західні розвідки та що каже Трамп? Це проблеми аудиторії західних розвідок та аудиторії Трампа, — заявила пропагандистка Маргарита Симоньян, запевняючи присутніх у миролюбності російського диктатора. — Ми маємо свого президента, свого верховного головнокомандувача Путіна Володимира Володимировича. У нас немає жодних сумнівів, що він людина твереза, розсудлива, ні на яку Європу нападати ніколи не збиралася і не збирається".

Симоньян додала, що Росії нібито не потрібні європейські території, оскільки вона лише "захищає своїх людей" і не претендує на чужі кордони.

Крім того, керівниця RT вдалася до відвертого перекручування історичних фактів, звинувативши в початку бойових дій саму Україну та її західних партнерів, зокрема Велику Британію. Вона використала звичний наратив про "вісім років обстрілів", аби виправдати повномасштабне вторгнення 2022 року.

"Ми йдемо до мир у. Все, чого ми намагаємося досягти від України весь цей час, це мир у. Тому що війну розпочала Україна у 2014 році, — стверджує Маргарита Симоньян, використовуючи грубі метафори для опису російської агресії. — 2014 року Україна розпочала війну з російським населенням Донбасу. Аж у 2022 році, через 8 років, наш російський ведмідь в особі нас усіх сказав "Та що таке?" І зробив так, як ведмеді роблять у тайзі".

При цьому Симоньян показала жест ляпасу.

Поплічниця Кремля наголосила, що бойові дії триватимуть доти, доки Росія фізично не позбавить Україну та Захід можливості чинити опір. Вона резюмувала, що до 2014 року у РФ "все було нормально" і ніхто в кулуарах влади нібито навіть не думав про можливість великої війни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське керівництво офіційно заблокувало мирну ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження 60-денного режиму тиші, який мав би дозволити організувати та провести загальнонаціональні вибори в Україні.