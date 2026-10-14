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Недилько Ксения
Російська пропагандистка та очільниця телеканалу RT Маргарита Симоньян під час виступу перед регіональними медійниками у Пскові вчергове повторила ключові тези кремлівської дезінформації, намагаючись зняти з РФ відповідальність за розв'язану агресію. Вона заперечила будь-які наміри Москви атакувати країни Заходу та цинічно назвала дії окупантів "рухом до миру".
Маргарита Симоньян
У своїй промові представниця путінського пулу закликала ігнорувати заяви іноземних військових аналітиків та політиків. На її переконання, позиція керівництва РФ залишається єдиним правильним орієнтиром для громадян країни-агресора.
Симоньян додала, що Росії нібито не потрібні європейські території, оскільки вона лише "захищає своїх людей" і не претендує на чужі кордони.
Крім того, керівниця RT вдалася до відвертого перекручування історичних фактів, звинувативши в початку бойових дій саму Україну та її західних партнерів, зокрема Велику Британію. Вона використала звичний наратив про "вісім років обстрілів", аби виправдати повномасштабне вторгнення 2022 року.
При цьому Симоньян показала жест ляпасу.
Поплічниця Кремля наголосила, що бойові дії триватимуть доти, доки Росія фізично не позбавить Україну та Захід можливості чинити опір. Вона резюмувала, що до 2014 року у РФ "все було нормально" і ніхто в кулуарах влади нібито навіть не думав про можливість великої війни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російське керівництво офіційно заблокувало мирну ініціативу Президента України Володимира Зеленського щодо запровадження 60-денного режиму тиші, який мав би дозволити організувати та провести загальнонаціональні вибори в Україні.