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Ніч вибухів та вогню: який важливий об'єкт у Росії всупереч забороні Трампа атакувала Україна

У Самарській області спалахнув Новокуйбишевський нафтопереробний завод

30 жовтня 2026, 07:12
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Кравцев Сергей

У ніч проти 30 жовтня безпілотники атакували російський Новокуйбишевськ у Самарській області. Після серії вибухів на території місцевого нафтопереробного заводу почалася пожежа. Підприємство виробляє, зокрема, реактивне паливо, яке використовується російською авіацією.

Ніч вибухів та вогню: який важливий об'єкт у Росії всупереч забороні Трампа атакувала Україна

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

Про вибухи та роботу протиповітряної оборони місцеві жителі повідомляли ще до офіційного оголошення загрози атаки безпілотників. Відповідне попередження влада поширила лише близько шостої ранку. На тлі аеропорту Самари, що відбувається, тимчасово припинив роботу.

За даними російського видання ASTRA та моніторингового каналу Exilenova, пожежа виникла безпосередньо на території Новокуйбишевського НПЗ. OSINT-аналітики ASTRA вивчили фотографії очевидців та ідентифікували підприємство з опублікованих кадрів.

Завод із 2007 року входить до структури "Роснафти". Його виробничі потужності дозволяють переробляти близько 8,8 млн. тонн нафти щорічно. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких автомобільний бензин, дизельне паливо, бітум та реактивне пальне для авіації. Тому можливі пошкодження його інфраструктури можуть мати значення не тільки для цивільного паливного ринку, а й для забезпечення російської військової авіації.

Атака торкнулася й інших російських регіонів. Мер Москви Сергій Собянін протягом ночі та раннього ранку чотири рази повідомляв про знищення безпілотників, заявивши загалом про 87 апаратів, які нібито прямували до столиці.

Губернатор Калузької області прозвітував про 94 збиті дрони за вечір і ніч. У Тульській області, за словами губернатора Дмитра Міляєва, протиповітряна оборона знищила ще 21 безпілотник.

Російська влада заявляє про масштабну роботу ППО, проте незалежної оцінки всіх наслідків нічної атаки поки що немає. Інформація про характер та масштаби пошкоджень Новокуйбишевського НПЗ уточнюється.

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