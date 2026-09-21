Номер у реєстрі померлих: стало відомо про можливу смерть Людмили Янукович у РФ

Колишня дружина президента-втікача Віктора Януковича, 76-річна Людмила Янукович, могла померти в Росії. Водночас офіційного підтвердження її смерті наразі немає. Про це повідомило "Телебачення Торонто", журналісти якого провели власне розслідування.

Людмила Янукович

За даними "Телебачення Торонто" номер мобільного телефону Людмили Янукович зареєстрований на російському порталі "Госуслуги". Однак цей номер уже тривалий час не обслуговується. Останню активність абонента журналісти зафіксували 19 червня 2026 року.

Саме з цією датою пов'язана одна з головних деталей розслідування. За словами журналістів, з 19 червня номер у відповідному російському реєстрі зазначається як такий, що належить померлій особі. Це може свідчити про смерть Людмили Янукович, однак інших незалежних підтверджень цього наразі не виявлено.

"Ми знайшли телефон, який використовувала Людмила Янукович на російському порталі Госуслуги. З 19 червня 2026 року він зазначений в реєстрі як номер померлої особи, тож можливо, що Людмили уже немає", — розповіли журналісти.

Що відомо про Людмилу Янукович

Людмила Янукович була дружиною Віктора Януковича — президента України у 2010–2014 роках, який після Революції Гідності втік до Росії. Після його втечі вона також проживала на території РФ.

Це вже не перший випадок, коли з'являються повідомлення про можливу смерть Людмили Янукович. У 2022 році подібна інформація також поширювалася у ЗМІ та соціальних мережах. Тоді прессекретар Януковича її спростував, назвавши повідомлення неправдивими.

Раніше портал "Коментарі" писали, як виглядає на 25 років молодша коханка Януковича , заради якої він кинув дружину.