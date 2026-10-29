«Париж, Берлін і Брюссель стануть радіоактивним пилом»: Соловйов пригрозив Європі знищенням

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову пригрозив європейським країнам застосуванням ядерної зброї. В ефірі прокремлівського телеканалу він заявив, що столиці Європи можуть зазнати ядерного удару, та закликав західні медіа поширити його слова. Про це пише Daily Express.

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Звертаючись до європейців, Соловйов закликав їх "прокинутися" та поставив під сумнів, що військові навчання й гучні заяви Заходу здатні залякати Росію. У своїй промові він згадав Париж, Брюссель і Берлін, заявивши, що ці міста можуть перетворитися на радіоактивний пил.

"Кожного століття ви об’єднуєтеся лише для того, щоб російський солдат добряче вас копнув. А цього разу чобіт буде ядерним. Нам навіть не доведеться доходити до ваших міст", — заявив пропагандист.

Окремо Соловйов звернувся до західної преси та попросив, щоб його заяви вже наступного дня процитували газети в Європі. Таким чином він фактично наголосив на бажанні зробити свої погрози предметом обговорення за межами Росії.

Відео з виступом опублікував український посадовець Антон Геращенко. Він звернув увагу на те, що Соловйов не лише погрожує європейським столицям, а й вимагає поширення своїх слів у західних медіа. За оцінкою Геращенка, саме за таку риторику пропагандист отримує гроші.

Ядерні погрози регулярно звучать в ефірах російського державного телебачення та стали частиною риторики Кремля на тлі протистояння із Заходом. Соловйов і раніше закликав застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, зокрема Великої Британії та Німеччини. Також він виступав за удар по Британії із застосуванням підводного безпілотника "Посейдон".

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