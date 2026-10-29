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«Париж, Берлін і Брюссель стануть радіоактивним пилом»: Соловйов пригрозив Європі знищенням

Російський пропагандист заявив, що Париж, Брюссель і Берлін можуть стати «радіоактивним пилом», та закликав західні медіа цитувати його погрози

29 жовтня 2026, 13:45
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Клименко Елена

Російський пропагандист Володимир Соловйов знову пригрозив європейським країнам застосуванням ядерної зброї. В ефірі прокремлівського телеканалу він заявив, що столиці Європи можуть зазнати ядерного удару, та закликав західні медіа поширити його слова. Про це пише Daily Express.

«Париж, Берлін і Брюссель стануть радіоактивним пилом»: Соловйов пригрозив Європі знищенням

Фото: з відкритих джерел

Звертаючись до європейців, Соловйов закликав їх "прокинутися" та поставив під сумнів, що військові навчання й гучні заяви Заходу здатні залякати Росію. У своїй промові він згадав Париж, Брюссель і Берлін, заявивши, що ці міста можуть перетворитися на радіоактивний пил.

"Кожного століття ви об’єднуєтеся лише для того, щоб російський солдат добряче вас копнув. А цього разу чобіт буде ядерним. Нам навіть не доведеться доходити до ваших міст", — заявив пропагандист. 

Окремо Соловйов звернувся до західної преси та попросив, щоб його заяви вже наступного дня процитували газети в Європі. Таким чином він фактично наголосив на бажанні зробити свої погрози предметом обговорення за межами Росії.

Відео з виступом опублікував український посадовець Антон Геращенко. Він звернув увагу на те, що Соловйов не лише погрожує європейським столицям, а й вимагає поширення своїх слів у західних медіа. За оцінкою Геращенка, саме за таку риторику пропагандист отримує гроші. 

Ядерні погрози регулярно звучать в ефірах російського державного телебачення та стали частиною риторики Кремля на тлі протистояння із Заходом. Соловйов і раніше закликав застосувати ядерну зброю проти країн НАТО, зокрема Великої Британії та Німеччини. Також він виступав за удар по Британії із застосуванням підводного безпілотника "Посейдон".

Портал "Коментарі" вже писав, що жителі Херсона отримали тимчасовий перепочинок від російських атак завдяки режиму тиші, запровадженому у зв’язку з гуманітарною місією в Олешках. Цього тижня люди можуть безпечніше виходити на вулицю, купувати продукти та займатися повсякденними справами.  



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