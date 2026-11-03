Переговори щодо України повертаються до Абу-Дабі: Кремль назвав дату і головного представника Москви

Новий раунд тристоронніх переговорів щодо України має відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада. Цю інформацію підтвердив речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання агентства ТАРС.

Кремль. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, російську делегацію на зустрічі із представниками США та України знову очолить помічник Володимира Путіна Володимир Мединський. Таким чином, Москва поки не змінює головного переговорника, який має представляти її позицію на наступному етапі дипломатичних контактів.

Вибір Мединського особливо примітний і натомість очікувань від нового раунду переговорів. Його участь означає, що Кремль зберігає колишній формат представництва і не оголошує призначення нового керівника делегації.

Саме підтвердження дати зустрічі свідчить про продовження тристороннього дипломатичного процесу. Однак поки що публічно не повідомляється, які саме питання сторони мають намір винести на обговорення, наскільки широким буде коло учасників і чи є вже узгоджені пропозиції щодо врегулювання війни.

Головна інтрига майбутньої зустрічі – чи зможуть переговори в Абу-Дабі наблизити сторони до конкретних домовленостей чи обмежаться черговим обміном позиціями. До початку зустрічі також залишається відкритим питання, наскільки готові Москва, Київ та Вашингтон до компромісів щодо ключових пунктів можливої угоди.

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