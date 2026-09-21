Переговори щодо України знову під питанням: Москва озвучила нову позицію

Москва, як і раніше, розраховує на повернення до тристоронніх переговорів за участю Росії, України та США, проте конкретних домовленостей про наступну зустріч поки що немає. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва зберігає відкритість до дипломатичного діалогу та розраховує, що переговорний формат вдасться відновити в найближчій перспективі. При цьому Пєсков підтвердив відсутність конкретного плану подальших консультацій.

Ми зберігаємо свою відкритість для переговорів. Ми сподіваємося, що в найближчій перспективі нам вдасться зібратися знову на трьох і продовжити діалог", — заявив він.

Таким чином, російська сторона продовжує говорити про можливість поновлення переговорного процесу, але поки що не називає ні точної дати, ні місця проведення нової зустрічі. Раніше як потенційні майданчики обговорювалися, зокрема, Абу-Дабі та інші варіанти.

Перспектива тристороннього формату знову стала обговорюватися після візитів американських переговорників Стіва Уіткоффа та Джареда Кушнера до Москви та Києва. На початку вересня вони провели окремі зустрічі з російським та українським керівництвом, після чого американська сторона заявила про бажаність повернутись до прямого формату за участю трьох країн.

Однак дипломатичні контакти поки що не призвели до погодження наступного раунду. Раніше Пєсков також заявляв, що готової "дорожньої карти" врегулювання наразі немає.

Таким чином, Москва демонструє готовність продовжувати переговори, але практична сторона їхнього відновлення залишається невирішеною. Питання, коли саме Росія, Україна та США зможуть знову сісти за один стіл, поки залишається відкритим.

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