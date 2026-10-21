Перший танкер у рамках «дизельної угоди»: Путін назвав терміни відправки російського пального до США

Російська Федерація готується відправити першу партію дизельного пального до США за новою домовленістю. Про деталі майбутнього транспортування повідомив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, проте згодом терміни коригував особисто президент Володимир Путін.

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Урядовець зазначив, що фіналізація контрактних зобов'язань між країнами вже вийшла на фінішну пряму.

"Перший танкер водотоннажністю 40 тисяч тонн із російським дизельним пальним, — заявив спершу Олександр Новак, коментуючи логістику поставок, — відправиться до США у четвер, 22 жовтня".

Проте російський лідер невдовзі вніс корективи у графік експорту.

"Перше судно в межах дизельної угоди, — уточнив згодом Володимир Путін, — відпливе не завтра, а орієнтовно за два-три дні".

На цьому кораблі буде доставлено всього 40 тисяч тонн палива. Для порівняння, такий обсяг є досить незначним для американського ринку, адже Сполучені Штати витрачають понад 300 тисяч тонн дизеля менш ніж за одну добу.

Заступник голови уряду РФ також додав, що ближче до завершення року російські нафтопродукти почнуть надходити не лише до Америки, а й до низки інших держав. За його прогнозами, повністю відновити колишні обсяги експорту дизелю Москва здатна вже до кінця поточного року.

9 жовтня Дональд Трамп публічно оголосив про досягнення компромісу з Путіним щодо повернення російського дизельного палива на ринки США та світу. Після цього підрозділ Мінфіну США (OFAC) випустив тимчасову дозвільну ліцензію, що призупинила дію обмежень, запроваджених проти цього імпорту ще у 2022 році. Водночас ініціатива викликала опір в американському політикумі — 17 жовтня до Конгресу США вже подали законопроєкт, метою якого є блокування цієї паливної угоди між Трампом та Путіним.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Путін зустрівся з Стівом Віткоффом: про що домовилися.