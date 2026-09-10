Пєсков назвав енергетику «ахіллесовою п'ятою» Києва та анонсував продовження системних ударів

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Недилько Ксения
Офіційний Кремль наразі предметно не обговорює жодних домовленостей із Києвом щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Україна намагається домовитися про перемир'я лише в тій сфері, яка є її найбільшою слабкістю, тоді як російська армія продовжує методично нищити українські цілі.
Фото: колаж порталу "Коментарі"
За його словами, пропозиції, які надходять від української влади, мають суто прагматичний характер.
Водночас у Кремлі відверто визнають, що руйнування української критичної інфраструктури є свідомою державною стратегією.
Попри декларативні заяви про готовність до дипломатії, Москва планує продовжувати бойові дії на своїх попередніх умовах, які залишаються незмінними та "добре відомими".
Що стосується ймовірних майданчиків для майбутнього тристороннього діалогу, то в Кремлі не виключають використання Близького Сходу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ворог сьогодні зранку завдав декількох ракетних ударів по Дніпру, унаслідок чого загинули люди.