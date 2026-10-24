Пєсков несподівано похвалив українського топ-чиновника: Кремль заговорив про припинення вогню

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков позитивно оцінив зусилля українського омбудсмена Дмитра Лубінця та його російської колеги Яни Лантратової у зв'язку із ситуацією в окупованих Олешках Херсонської області. Про це він повідомив російські ЗМІ, коментуючи підготовку гуманітарних заходів у місті.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами Пєскова, робота представників двох сторін пов'язана з реалізацією домовленостей президентів Росії та США Володимира Путіна та Дональда Трампа. Він також згадав про роль першої леді США Меланії Трамп, яка, як стверджує представник Кремля, виступила ініціатором переговорів.

Пєсков повідомив, що зараз військові узгоджують параметри припинення вогню в районі Олешок. Це необхідно, за його словами, для забезпечення гуманітарної місії. При цьому конкретні терміни можливого перемир'я, його тривалість та механізм контролю над дотриманням домовленостей у заяві не уточнювалися.

Ситуація в Олешках залишається вкрай важкою. Українська сторона раніше повідомляла про критичне становище мешканців міста, яке перебуває під російською окупацією. Після руйнування російськими військами греблі Каховської ГЕС у 2023 році населений пункт постраждав від масштабного затоплення, а наслідки катастрофи ускладнили життя місцевого населення.

За наявними повідомленнями, у місті тривалий час зберігаються серйозні проблеми з доступом до продуктів харчування та питної води. Серед мешканців, яким потрібна допомога, — діти та інші вразливі категорії населення.

На цьому тлі заяви про підготовку гуманітарної операції набувають особливого значення. Однак поки що залишається відкритим питання, коли саме вдасться забезпечити безпечне проведення місії та отримати гарантії припинення вогню.

Сама заява Пєскова ще не означає, що режим тиші вже запроваджено. Реальні результати залежатимуть від погодження умов сторонами та їх фактичного дотримання дома.

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