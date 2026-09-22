Росія виступає не за короткострокове перемир'я, а за встановлення міцного миру в Україні на постійній основі. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію для пропагандистського РИА Новости.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, Москва нібито зацікавлена саме у довгостроковому врегулюванні, а не у паузі у бойових діях. При цьому Пєсков не розкрив, які саме умови російська сторона вважає за необхідне для досягнення такого світу.

Водночас представник Володимира Путіна зробив низку заяв про становище України. За його словами, ситуація для Києва "погіршується день у день" одразу за двома напрямками – в економіці та на фронті. Пєсков стверджує, що ця тенденція продовжуватиметься.

Окремо прес-секретар російського президента заявив, що українська влада нібито "прекрасно знає", які рішення їм необхідно ухвалити для виходу на шлях сталого світу.

Заяви Пєскова прозвучали на тлі міжнародних дискусій про можливе припинення бойових дій та умови майбутньої мирної угоди. Москва раніше неодноразово заявляла про готовність обговорювати врегулювання, водночас висуваючи власні вимоги.

Таким чином, Кремль публічно протиставляє поняття тимчасового припинення вогню та довгострокової угоди. При цьому Пєсков одночасно використав риторику про необхідність миру та заявив про погіршення становища України.

Яких саме кроків Київ, за версією Москви, має зробити для досягнення заявленого "стійкого світу", представник Кремля у своєму коментарі не уточнив.

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