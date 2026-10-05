Пєсков зробив нову заяву про просування на Донбасі: коли РФ може зупинитися

Російські війська почали застосовувати модернізовану версію ударного безпілотника "Герань-4". Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, яке опублікувало технічні подробиці апарату на порталі War&Sanctions.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Однією з ключових змін стала система навігації. У конструкції з'явився блок "МОХ", основою якого є магнітоіндуктивний датчик PNI5GA американської компанії PNI Sensor. Він працює спільно з інерційним навігаційним модулем SADRA.

За даними української розвідки, таке поєднання дозволяє зменшити похибку роботи гіроскопів та підвищити точність автономного руху безпілотника. Це особливо важливо за умов протидії супутниковій навігації.

Окрім супутникової та інерційної систем, модернізована "Герань-4" отримала оптико-електронну систему "Сусанін". Вона зіставляє зображення, отримане з камери, із заздалегідь завантаженими еталонними зображеннями. Завдяки цьому апарат може коригувати маршрут безпосередньо під час польоту.

Аналогічний принцип навігації, за даними ГУР, застосовується і на окремих версіях нового російського безпілотника "Герань-5".

Змінилося й озброєння. Для поразки мостів і опор повітряних ліній електропередачі російська сторона почала використовувати бойову частину ВРХН – кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження. Її конструкція розрахована на руйнування елементів інфраструктури спрямованим кумулятивним впливом.

Ще одна зміна стосується силової установки. Китайський турбореактивний двигун Telefly замінили на локалізований аналог російського виробництва, випуск якого організований в Алабузі.

При цьому більша частина електронної начинки апарату, за даними української розвідки, залишилася незмінною. Таким чином, модернізація зосереджена насамперед підвищення точності навігації, автономності польоту та ефективності поразки певних типів інфраструктурних об'єктів.

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