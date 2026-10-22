Під Москвою атакували важливий об’єкт, який всіляко приховував Кремль: деталі

У ніч проти 22 жовтня в російському Серпухові Московської області, за повідомленнями моніторингових ресурсів, атакували 75-й арсенал – підприємство оборонно-промислового комплексу РФ, яке займається ремонтом і відновленням військової техніки.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що Сили оборони України могли застосувати для ураження об'єкта ракети або реактивні безпілотники.

Під час атаки в районі Серпухова оголошували ракетну небезпеку. Місцеві жителі ділилися в пабліках інформацією про вибухи.

Водночас тип застосованого озброєння, масштаби пошкоджень та результати удару наразі не підтверджені офіційно.

Варто зазначити, 75-й арсенал – російське оборонне підприємство, яке спеціалізується на ремонті та відновленні озброєння, військової техніки й систем протиповітряної оборони.

За інформацією російської державної корпорації "Ростех", підприємство виконувало ремонт і технічне обслуговування зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", "Бук-М2" та С-300В.

Зокрема, його фахівці відновлювали самохідні зенітні установки, пункти бойового управління, станції виявлення цілей, а також пускові та пускозаряджальні установки.

У повідомленні "Ростеху" від листопада 2022 року зазначалося, що підприємство брало участь у відновленні російської військової техніки, яку використовували у війні проти України.

Тоді корпорація повідомляла, що до ремонтних робіт були залучені всі дев'ять виробничих цехів підприємства.

75-й арсенал забезпечує ремонт техніки, необхідної для функціонування російських систем протиповітряної оборони.

Зенітні ракетні комплекси сімейства "Бук" використовують для ураження повітряних цілей на середніх дистанціях, тоді як С-300В призначений для протиповітряної та протиракетної оборони військових угруповань.

Об'єкт раніше привертав увагу OSINT-дослідників, які моніторили розташування російських систем ППО та місць їхнього зберігання.

Офіційного підтвердження результатів удару від Генштабу ЗСУ поки немає.

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