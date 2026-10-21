Після розмови Трампа з Путіним із російської в'язниці вийшов американець: кого відпустив Кремль

Американця Стівена Габбарда, який перебував під вартою в Росії більше чотирьох років, було звільнено на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном і Москвою. Про це повідомляє CNN, на який посилається "Європейська правда".

Розмова Трампа та Путіна. Фото: з відкритих джерел

74-річного колишнього вчителя зі штату Мічиган визнано Державним департаментом США незаконно затриманим. У вівторок президент Дональд Трамп повідомив, що обговорював його справу із Володимиром Путіним. Пізніше тема звільнення американського громадянина опинилася на порядку денному напередодні візиту спеціального посланця США Стіва Уіткоффа до Санкт-Петербурга.

За словами американського чиновника, поїздка Віткоффа, ймовірно, мала включати спробу домогтися звільнення Габбарда. Це, як зазначалося, відповідає заявленій Трампом політиці повернення американців, які опинилися в ув'язненні за кордоном.

Габбард десятиліттями жив за межами США та працював викладачем англійської мови. 2014 року він переїхав до Ізюму Харківської області. На початку повномасштабної війни проти України місто опинилося під російською окупацією.

Російські державні ЗМІ стверджували, що Габбард приєднався до українських військових після підписання контракту із щомісячною оплатою близько тисячі доларів. Його сестра Патриція Габбард Фокс відкинула ці звинувачення.

Звільнення американця стало черговим випадком повернення громадян США із російського ув'язнення. У серпні на гуманітарних підставах було звільнено Роберта Гілмана — колишнього морського піхотинця, чий стан здоров'я викликав серйозні побоювання.

Після повернення до США Гілмана було сильно виснажено і доставлено спеціальним медичним літаком. Організація, яка домагалася його звільнення, заявляла, що він піддавався тортурам у російській в'язниці.

Історія Габбарда знову наголошує, що долі затриманих американців залишаються окремою темою у відносинах Вашингтона та Москви. При цьому подробиці домовленостей, що призвели до його звільнення, у наведених повідомленнях не розкриваються.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Віткофф приїхав до РФ не просто поговорити: які документи він привіз Путіну.



