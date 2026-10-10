Після розмови з Трампом Путін тріумфує: яке рішення Кремль розпорядився терміново скасувати

Офіційна Москва вже розпочинає дострокове зняття обмежень на експорт дизельного пального після домовленостей Путіна з Трампом. Додаткові обсяги ринку США можуть надійти вже у жовтні. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні російської пропагандистської агенції ТАРС, яку цитує заяви віце-прем'єра РФ Олександра Новака.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Обмеження почнуть знімати негайно раніше запланованих термінів. Росія готова поставити додатковий обсяг дизеля ринку США ще у жовтні.

У листопаді та грудні експорт може збільшитись, адже після ремонту запрацюють російські НПЗ. При цьому віце-прем'єр запевнив, що внутрішній ринок РФ буде повністю забезпечений пальним.

У Москві схвально оцінили рішення Вашингтона. Новак назвав його кроками до стабілізації світового енергоринку та відновлення нормальної торгівлі енергоносіями.

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Також видання "Коментарі" повідомляло — президент України Володимир Зеленський різко відреагував на рішення адміністрації Дональда Трампа зняти обмеження, що дозволяють Росії експортувати дизельне паливо. Український лідер назвав цей крок фактичним подарунком Володимиру Путіну на день народження та попередив про можливі фінансові наслідки для України.

Раніше "Коментарі" писали — президент США Дональд Трамп вирішив дозволити постачання російського дизельного палива на тлі розбіжностей з Україною щодо ударів по нафтопереробних заводах Росії. Про це повідомляє Axios із посиланням на високопоставленого американського чиновника, знайомого із ситуацією.



