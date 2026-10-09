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«Полювання оголошено на всіх»: Медведєв істерично відреагував на затримання Z-блогера

«З вовками жити — по-вовчому вити»: у Кремлі погрожують Заходу після арешту засновника каналу «Рібарь»

9 жовтня 2026, 13:24
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Недилько Ксения

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами на адресу західних країн після того, як у Чорногорії затримали Михайла Звінчука — засновника та керівника відомого російського пропагандистського Telegram-канала "Рибар". Російський посадовець закликав співвітчизників повністю відмовитися від поїздок до Європи, оскільки будь-які офіційні документи більше не гарантують їм недоторканності.

«Полювання оголошено на всіх»: Медведєв істерично відреагував на затримання Z-блогера

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

На думку Медведєва, європейські правоохоронні органи діють системно та упереджено щодо громадян країни-агресорки.

"Дарма, звісно, наші вештаються європейськими країнами, — заявив представник кремлівського режиму, критикуючи росіян за подорожі на Захід. — Нехай і з добрими намірами та важливими цілями. Потенційно на всіх (підкреслюю – на всіх) росіян оголошено полювання".

Він переконаний, що підставою для затримання у країнах ЄС тепер може стати звичайна лояльність до політики Кремля. За словами Медведєва, заарештувати здатні будь-кого, "особливо якщо він говорить правду про західні країни, ЄС та бандерівський неонацистський режим". При цьому колишній президент РФ традиційно зневажливо висловився про російських емігрантів, які виїхали через незгоду з війною, зазначивши, що європейці "вітають лише релокантський непотріб, та й те тимчасово".

У відповідь на затримання пропагандиста російський політик запропонував перейти до відверто терористичних методів — викрадення та арештів іноземних громадян на території Росії.

"Тепер, цілком імовірно, потрібно буде поповнювати обмінний фонд із європейських та американських дебілів, — резюмував Медведєв, закликаючи діяти силовими методами для звільнення соратників, — щоб витягувати своїх. Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити…".

Нагадаємо, масштабне обурення в російському інформпросторі спровокував інцидент у Чорногорії, де місцева поліція заарештувала Михайла Звінчука (псевдонім "Рибар"), чий ресурс є одним із головних рупорів російського військового командування та розвідки.



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