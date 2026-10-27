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Понад 13 годин у небі та дозаправка у повітрі: Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Два російські ракетоносці пролетіли над Берінговим та Чукотським морями у супроводі Су-35С. У Міноборони РФ заявили, що на окремих ділянках маршруту до них наближалися іноземні винищувачі

27 жовтня 2026, 14:26
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Кравцев Сергей

Два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили тривалий політ над нейтральними водами Берингова та Чукотського морів. За даними Міністерства оборони Росії, повітряна місія тривала понад 13 годин та включала дозаправку безпосередньо у повітрі.

Понад 13 годин у небі та дозаправка у повітрі: Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Бомбардувальник Ту-95МС. Фото: з відкритих джерел

У російському військовому відомстві повідомили, що політ відбувся у понеділок, 26 жовтня. У ньому брали участь літаки дальньої авіації Повітряно-космічних сил РФ, призначені до виконання завдань стратегічної авіації.

Упродовж маршруту бомбардувальники супроводжували винищувачі Су-35С. Російське Міноборони також стверджує, що на окремих ділянках польоту поряд із літаками знаходилися винищувачі іноземних держав. Які саме країни спрямовували авіацію для супроводу чи спостереження, у повідомленні не уточнюється.

Тривалість польоту та дозаправка у повітрі дозволяють підтримувати тривале перебування стратегічних літаків у віддалених районах. Ту-95МС відносяться до російської дальньої авіації та можуть використовуватися для застосування крилатих ракет великої дальності.

У Міноборони РФ заявили, що екіпажі дальньої авіації регулярно виконують польоти над нейтральними водами Північного Льодовитого та Тихого океанів, Північної Атлантики, а також Балтійського та Чорного морів.

За твердженням російського відомства, такі місії проводяться відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору.

При цьому опубліковане повідомлення не містить подробиць про точний маршрут літаків, цілі польоту або характер дій іноземних винищувачів. Незалежного підтвердження всіх заявлених обставин у наданій інформації немає.

Польоти російської стратегічної авіації у північній частині Тихого океану мають військове та демонстраційне значення, проте сам факт знаходження бомбардувальників над нейтральними водами не означає порушення міжнародних правил. Оцінка конкретного інциденту залежить від маршруту, дій екіпажів та дотримання встановлених норм повітряної безпеки.

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