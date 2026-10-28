Пожежа у гіганта російської металургії: яке місто РФ розбили українські дрони

Російський Липецьк увечері 27 жовтня опинився в центрі повідомлень про масовану повітряну атаку. За інформацією моніторингових Telegram-каналів Exilenova та Supernova, у місті фіксували реактивні повітряні цілі, звуки вибухів та спроби роботи протиповітряної оборони.

Вибухи у Липецьку. Фото: з відкритих джерел

p align="justify"> Особливу увагу привернули повідомлення про пожежу в районі Новолипецького металургійного комбінату — одного з найбільших промислових підприємств Росії. За попередніми даними, спалах міг виникнути після роботи ППО або падіння невстановленого об'єкта.

Канал Exilenova повідомив про пожежу в районі НЛМК, пов'язавши його із можливою роботою протиповітряної оборони або падінням об'єкта. При цьому на момент появи повідомлень достовірних даних про характер пошкоджень, площу загоряння та наявність постраждалих не наводилося.

В опублікованих у мережі відеозаписах, як стверджують моніторингові ресурси, чути вибухи. Також повідомляється про спроби перехоплення повітряних цілей над містом. Незалежного підтвердження всіх обставин того, що відбувається на момент публікації, немає.

Поява повідомлень про пожежу поблизу великого металургійного підприємства посилила увагу до наслідків нічної атаки. Однак поки що не можна стверджувати, що сам комбінат отримав пошкодження: інформація стосується району його розташування, а не підтвердженого влучення промислових об'єктів.

Офіційні відомості про причини займання, наслідки атаки та можливу шкоду вимагають додаткового підтвердження. Обстановка в Липецьку та точний характер того, що сталося, залишаються незрозумілими.

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