Позиція Москви незмінна: у МЗС Росії заявили, що вибори в США не вплинуть на їхні плани щодо України

Зовнішньополітична стратегія Російської Федерації, зокрема її агресивні наміри щодо війни в Україні, залишається незмінною та не піддається впливу політичних процесів у Сполучених Штатах Америки.

Сергій Рябков. Фото: росЗМІ

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у коментарі для пропагандистського інформаційного агентства "РИА Новости", даючи оцінку попереднім підсумкам американського волевиявлення. Дипломат країни-агресорки закликав не поспішати з висновками, але водночас визнав глибоку кризу у відносинах між Вашингтоном та Москвою.

"Давайте дочекаємося остаточних результатів. Підходи активу демпартії до відносин з Росією різко негативні. У цьому немає нічого нового", — констатував російський посадовець, відповідаючи на запитання про те, чи здатні результати виборів погіршити контакти з США у розрізі українського питання.

У зовнішньополітичному відомстві РФ спробували продемонструвати повну байдужість до демократичних процедур на Заході, запевняючи власну аудиторію у стабільності намірів Кремля. Рябков наголосив, що позиція Москви сформована остаточно і не коригуватиметься під зовнішні обставини. За словами російського дипломата, принципова та послідовна лінія щодо України, як і загалом зовнішньополітичний курс, не є кон'юнктурними. Російський посадовець окремо виділив повну ізольованість рішень своєї держави від зовнішніх факторів, підкресливши, що ці кроки, "зрозуміло, не залежать від коливань політичного барометра в інших країнах".

Рябков підсумував свій виступ чітким нагадуванням про те, що вся дипломатична та військова машина Росії орієнтується виключно на вертикаль влади всередині країни.

"Будемо працювати у відповідності до установок Президента Російської Федерації", — резюмував представник міністерства, давши зрозуміти, що Кремль планує продовжувати свій нинішній курс без огляду на міжнародне співтовариство.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ілон Маск відреагував на результати виборів у США.