Позиція Москви незмінна: у МЗС Росії заявили, що вибори в США не вплинуть на їхні плани щодо України

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Недилько Ксения
Зовнішньополітична стратегія Російської Федерації, зокрема її агресивні наміри щодо війни в Україні, залишається незмінною та не піддається впливу політичних процесів у Сполучених Штатах Америки.
Сергій Рябков. Фото: росЗМІ
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у коментарі для пропагандистського інформаційного агентства "РИА Новости", даючи оцінку попереднім підсумкам американського волевиявлення. Дипломат країни-агресорки закликав не поспішати з висновками, але водночас визнав глибоку кризу у відносинах між Вашингтоном та Москвою.
У зовнішньополітичному відомстві РФ спробували продемонструвати повну байдужість до демократичних процедур на Заході, запевняючи власну аудиторію у стабільності намірів Кремля. Рябков наголосив, що позиція Москви сформована остаточно і не коригуватиметься під зовнішні обставини. За словами російського дипломата, принципова та послідовна лінія щодо України, як і загалом зовнішньополітичний курс, не є кон'юнктурними. Російський посадовець окремо виділив повну ізольованість рішень своєї держави від зовнішніх факторів, підкресливши, що ці кроки, "зрозуміло, не залежать від коливань політичного барометра в інших країнах".
Рябков підсумував свій виступ чітким нагадуванням про те, що вся дипломатична та військова машина Росії орієнтується виключно на вертикаль влади всередині країни.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Ілон Маск відреагував на результати виборів у США.