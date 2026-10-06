Приховування у стилі Чорнобиля: Марко Рубіо закликав Кремль до прозорості щодо чуми

Сполучені Штати Америки вимагають від Російської Федерації повної відкритості та надання детальних даних стосовно нещодавньої загибелі дослідниці в секретній лабораторії. Як повідомляє інформаційне агентство Reuters, офіційний Вашингтон розгорнув цілодобовий моніторинг інциденту.

Марко Рубіо

Глава американської дипломатії Марко Рубіо, перебуваючи з візитом в Ісландії, підкреслив серйозність міжнародних занепокоєнь.

"Я вважаю, що росія зобов'язана надати більше інформації всьому світу, — наголосив Рубіо під час спілкування з пресою, продемонструвавши рішучість Білого дому. — Ми дуже уважно стежимо за ситуацією, буквально кожну годину".

Посадовець зауважив, що американська сторона володіє всіма необхідними ресурсами для ліквідації масштабних біологічних загроз, якщо реальний стан справ виявиться значно гіршим за офіційні заяви Кремля. За словами держсекретаря, у США є "можливості та засоби" для реагування. Проте він одразу додав важливу умову: Вашингтону необхідно чітко розуміти деталі події перед тим, як робити будь-які кроки чи втручатися в ліквідацію вогнища інфекції.

Приводом для стали тривожні повідомлення з Сибіру. За інформацією незалежних медіа, наприкінці вересня молода співробітниця Іркутського протичумного інституту під час досліджень випадково пошкодила ємність із живим збудником небезпечної легеневої форми чуми. Невдовзі жінку у важкому стані шпиталізували, а вже за кілька днів вона померла в реанімації.

Попри те, що в регіоні терміново розгорнули суворі карантинні заходи, ізолювавши близько 200 осіб, а медики неофіційно б'ють на сполох через легеневу чуму, російські чиновники та відомства вперто заперечують факт інфікування і маскують подію під "пневмонію невідомого походження".