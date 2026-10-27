Пріоритет — «СВО»: у Росії людям затримують соціальну допомогу через воєнні витрати Кремля

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Недилько Ксения
У регіонах Російської Федерації стрімко загострюється фінансова криза. Через тотальне спрямування бюджетних коштів на ведення війни проти України місцева влада змушена заморожувати соціальні зобов'язання та йти на радикальне скорочення працівників.
Володимир Путін
Перші офіційні підтвердження дефіциту грошей з'явилися на Далекому Сході, де профільне міністерство відкрито визнало зміну фінансових пріоритетів.
Чиновники пояснили людям, що наразі існують важливіші витрати, а саме — необхідність у першу чергу фінансувати загальнодержавні завдання, у тому числі пов'язані з проведенням спеціальної воєнної операції.
Через нестачу фінансування пільговикам доведеться чекати на власні гроші невизначений термін. Представники місцевої влади намагаються заспокоїти населення, проте конкретики не надають.
Паралельно з цим в інших суб'єктах федерації розпочалися масові чистки серед працівників державної сфери, покликані хоч якось зменшити витратну частину місцевих бюджетів. Зокрема, у Нижньоілімському районі Іркутської області через брак фінансування ухвалили рішення суттєво урізати штат службовців та персоналу.
Окрім клерків, під удар потрапили найменш захищені працівники освітніх та культурних просторів:
Масштаби економії на людях підтверджує і вище керівництво постраждалих муніципалітетів. Очільники округів зазначають, що під урізання потрапили практично всі ключові сфери. За словами голови округу Павла Березовського, "скорочення зачеплять адміністрацію, муніципальні сервісні центри та установи культури", що фактично залишить без засобів до існування тисячі місцевих жителів.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Росії почалася масова епідемія.