Пріоритет — «СВО»: у Росії людям затримують соціальну допомогу через воєнні витрати Кремля

У регіонах Російської Федерації стрімко загострюється фінансова криза. Через тотальне спрямування бюджетних коштів на ведення війни проти України місцева влада змушена заморожувати соціальні зобов'язання та йти на радикальне скорочення працівників.

Володимир Путін

Перші офіційні підтвердження дефіциту грошей з'явилися на Далекому Сході, де профільне міністерство відкрито визнало зміну фінансових пріоритетів.

"В Приморському краї регіональний Минтруд попередив про затримки соцвиплат "через підвищене навантаження на регіональний бюджет"", — повідомляють журналістські розслідування.

Чиновники пояснили людям, що наразі існують важливіші витрати, а саме — необхідність у першу чергу фінансувати загальнодержавні завдання, у тому числі пов'язані з проведенням спеціальної воєнної операції.

Через нестачу фінансування пільговикам доведеться чекати на власні гроші невизначений термін. Представники місцевої влади намагаються заспокоїти населення, проте конкретики не надають.

"Фінансування окремих заходів соціальної підтримки здійснюється поетапно, тому перерахування деяких виплат може відбуватися з тимчасовою затримкою", — офіційно заявили у відомстві, так і не уточнивши, які саме категорії громадян залишаться без грошей та коли саме відновляться транші.

Паралельно з цим в інших суб'єктах федерації розпочалися масові чистки серед працівників державної сфери, покликані хоч якось зменшити витратну частину місцевих бюджетів. Зокрема, у Нижньоілімському районі Іркутської області через брак фінансування ухвалили рішення суттєво урізати штат службовців та персоналу.

"До 1 січня 2027 року чисельність співробітників адміністрації планують зменшити на 37%", — йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Окрім клерків, під удар потрапили найменш захищені працівники освітніх та культурних просторів:

"В школах, дитячих садках та будинках культури скасують ставки нічних сторожів".

Масштаби економії на людях підтверджує і вище керівництво постраждалих муніципалітетів. Очільники округів зазначають, що під урізання потрапили практично всі ключові сфери. За словами голови округу Павла Березовського, "скорочення зачеплять адміністрацію, муніципальні сервісні центри та установи культури", що фактично залишить без засобів до існування тисячі місцевих жителів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в Росії почалася масова епідемія.