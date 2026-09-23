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"Про це не можна публічно говорити": хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні

Хакери заявили про витік листування Дмитра Пєскова з Михайлом Бабичем про Путіна, Токаєва, Пригожина та війну в Україні

23 вересня 2026, 23:00
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Slava Kot

Хакерська група Black8Mirror заявила про публікацію архіву колишнього російського чиновника Михайла Бабича. Серед матеріалів нібито є листування з прессекретарем Володимира Путіна Дмитром Пєсковим. У ньому обговорюються війна проти України, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв та Євген Пригожин. 

"Про це не можна публічно говорити": хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Один з фрагментів злитого листування стосується заяви Токаєва про війну в Україні. У нібито розмові Бабич запитує Пєскова про слова казахстанського президента, який запропонував заморозити конфлікт. Співрозмовник, підписаний як Пєсков, називає виступ "чистим експромтом" і припускає, що Токаєва могли попросити "українці, американці чи хтось зсередини" зробити таку заяву.

”Про це не можна публічно говорити”: хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні - фото 2

”Про це не можна публічно говорити”: хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні - фото 2

Інший епізод стосується появи Путіна на заходах до Дня Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі. У переписці Бабич нібито різко коментує формат церемонії, після чого співрозмовник відповідає, що так "безпечніше".

Найбільшу увагу привернув фрагмент від травня 2023 року. Бабич пересилає повідомлення про погляди Євгена Пригожина на боротьбу з корупцією та ув’язнення Олексія Навального. У тексті стверджується, що Пригожин вважав розслідування Навального стримувальним фактором для російських чиновників. Після його ув’язнення цей фактор, на думку Пригожина, зник.

"Трагедія в тому, що все це правда і ми так чи інакше про це говоримо... тільки вважається, що про це не можна публічно говорити", — заявив Пєсков.

Окремо в переписці обговорюється сам Пригожин. Співрозмовник характеризує його позицію як дедалі більш радикальну та зазначає, що ситуація нібито зайшла надто далеко.

”Про це не можна публічно говорити”: хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні - фото 2

”Про це не можна публічно говорити”: хакери злили переписку Пєскова про Путіна та війну в Україні - фото 2

Цей діалог датований травнем 2023 року, приблизно за місяць до заколоту ПВК "Вагнер". У червні Пригожин організував похід своїх сил на Москву, після чого залишив Росію. У серпні 2023 року він загинув в авіакатастрофі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Сергій Лавров поскаржився у США на українські удари по об’єктах в Росії.



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Джерело: https://t.me/agentstvonews/17400
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