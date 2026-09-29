Пропагандистка Симоньян після операції приголомшила зверненням до росіян: до чого закликала

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила про нову операцію та звернулася до своїх прихильників із проханням молитися за її здоров’я. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

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За словами Симоньян, операція завершилася пізно ввечері, після чого вона залишилася в лікарні. Пропагандистка заявила, що медичне втручання було пов’язане з наслідками променевої терапії, яку вона проходила приблизно пів року тому. Вона також зазначила, що відповідні зміни були виявлені під час ПЕТ/КТ.

"Вчора пізно ввечері закінчилася моя операція, слава Богу. Дякую всім, хто молився. Я ще в лікарні, помоліться ще трохи", — написала Симоньян.

Вона також звернулася до жінок, які проходять лікування, закликавши їх не панікувати та виконувати рекомендації лікарів. За словами пропагандистки, необхідно боротися з наслідками лікування, а не залишати їх без уваги.

Раніше Симоньян публічно розповідала про проблеми зі здоров’ям та лікування онкологічного захворювання. У своїх повідомленнях вона неодноразово ділилася подробицями терапії та зверталася до підписників із проханнями про підтримку.

При цьому інформація про стан здоров’я Симоньян походить передусім від неї самої. Незалежно підтвердити всі медичні деталі, про які вона повідомляє у соцмережах, наразі неможливо.

Симоньян є однією з найбільш відомих російських медійних діячок, яка активно підтримує політику Кремля та повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Її заяви регулярно використовуються російськими пропагандистськими ресурсами для формування інформаційного порядку денного.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що пропагандистка Симоньян зробила гучну заяву про свою смерть.