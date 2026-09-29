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Путін більше не витримує: війна змусила Кремль різати те, що раніше берегли

Експерт Загородній розповів, на що довелося піти Путіну через брак грошей на війну

29 вересня 2026, 18:39
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Кречмаровская Наталия

Лідер РФ Володимир Путін вже змушений ухвалювати жорсткі рішення, чого раніше уникав. Так у Санкт-Петербурзі будуть скорочені соціальні видатки. Причина — відсутність грошей на війну та мотивацію росіян йти на фронт. Путін загалом намагався обмежити вплив війни на Москву та Пітер, однак під тиском проблем не витримує.

Путін більше не витримує: війна змусила Кремль різати те, що раніше берегли

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що грошей на війну у Росії немає, а мрія про проведення війни залишається. Тому, зазначив, вони й ріжуть соціальні витрати.

“Вони давно це почали робити. Це ще не вечір — з наступного року буде ще гірше. Адже вони збільшують виплати (при підписанні контракту на війну, — ред.). Їхня політика зрозуміла — він продовжує воювати”, — пояснив експерт.

За його словами, росіянам нічого не залишиться, як терпіти. 

“Звичайно, вони намагалися обмежити вплив війни, у першу чергу на Москву, а потім на Пітер. А враховуючи те, що ситуація погіршується економічно, то вже під ніж іде і навіть Санкт-Петербург, з чим я їх вітаю”, — підсумував експерт. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на пропозиції провести особисту зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що готові зустрічатися тільки у Москві. При цьому риторика цікава — Путін нібито не хоче зустрічатися, не пропрацювавши попередньо домовленості, але щодо запрошення Зеленського в Москву таких умов не ставить.

Експерт Загородній розповів, чому Путін висуває умову візиту Зеленського в Москву.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mkGwFB6jYiQ&t=640s
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