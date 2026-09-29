Путін більше не витримує: війна змусила Кремль різати те, що раніше берегли

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Кречмаровская Наталия
Лідер РФ Володимир Путін вже змушений ухвалювати жорсткі рішення, чого раніше уникав. Так у Санкт-Петербурзі будуть скорочені соціальні видатки. Причина — відсутність грошей на війну та мотивацію росіян йти на фронт. Путін загалом намагався обмежити вплив війни на Москву та Пітер, однак під тиском проблем не витримує.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що грошей на війну у Росії немає, а мрія про проведення війни залишається. Тому, зазначив, вони й ріжуть соціальні витрати.
За його словами, росіянам нічого не залишиться, як терпіти.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на пропозиції провести особисту зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що готові зустрічатися тільки у Москві. При цьому риторика цікава — Путін нібито не хоче зустрічатися, не пропрацювавши попередньо домовленості, але щодо запрошення Зеленського в Москву таких умов не ставить.
Експерт Загородній розповів, чому Путін висуває умову візиту Зеленського в Москву.