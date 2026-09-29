Путін більше не витримує: війна змусила Кремль різати те, що раніше берегли

Лідер РФ Володимир Путін вже змушений ухвалювати жорсткі рішення, чого раніше уникав. Так у Санкт-Петербурзі будуть скорочені соціальні видатки. Причина — відсутність грошей на війну та мотивацію росіян йти на фронт. Путін загалом намагався обмежити вплив війни на Москву та Пітер, однак під тиском проблем не витримує.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, що грошей на війну у Росії немає, а мрія про проведення війни залишається. Тому, зазначив, вони й ріжуть соціальні витрати.

“Вони давно це почали робити. Це ще не вечір — з наступного року буде ще гірше. Адже вони збільшують виплати (при підписанні контракту на війну, — ред.). Їхня політика зрозуміла — він продовжує воювати”, — пояснив експерт.

За його словами, росіянам нічого не залишиться, як терпіти.

“Звичайно, вони намагалися обмежити вплив війни, у першу чергу на Москву, а потім на Пітер. А враховуючи те, що ситуація погіршується економічно, то вже під ніж іде і навіть Санкт-Петербург, з чим я їх вітаю”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на пропозиції провести особисту зустріч із лідером Росії Володимиром Путіним. У Кремлі заявляють, що готові зустрічатися тільки у Москві. При цьому риторика цікава — Путін нібито не хоче зустрічатися, не пропрацювавши попередньо домовленості, але щодо запрошення Зеленського в Москву таких умов не ставить.

Експерт Загородній розповів, чому Путін висуває умову візиту Зеленського в Москву.