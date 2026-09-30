Путін фатально помилився: цей прорахунок дорого коштуватиме Кремлю

Росія п’ятий рік веде кровопролитну, жорстоку війну проти України. І весь цей час спікери Кремля заявляють про необхідність досягти усіх цілей “СВО”. При цьому РФ кидає у війну все більше людей та грошей, а у результаті — не захопили навіть Донбас. Портал “Коментарі” дізнався у штучного інтелекту, якої головної помилки припустилась РФ у війні проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

За версією чат-бота Gemini, фатальним прорахунком Кремля стало фундаментальне нерозуміння самої суті українського суспільства. Модель ШІ вважає, що у лютому 2022 року російське керівництво стало жертвою власної пропаганди та повірило у міф про “один народ”, штучність української державності й швидкий параліч влади.

Розрахунок, за цією версією, був на блискавичну операцію: швидке захоплення Києва, втечу керівництва України та встановлення лояльної Москві влади. Однак мільйони українців, як зазначає Gemini, добровільно стали на захист країни.

Цей прорахунок, на думку чат-бота, потягнув за собою інші помилки: недооцінку підтримки Заходу, санкційних наслідків та ризиків тривалої війни. У підсумку, стверджує Gemini, спроба знищити Україну сприяла консолідації української політичної нації.

Чат-бот Grok називає головною помилкою Росії недооцінку України. За його версією, Путін розраховував, що Київ впаде за кілька днів, а українське суспільство не чинитиме тривалого опору.

Але цей сценарій не справдився. Українці мобілізувалися, армія чинила спротив, а західні країни почали підтримувати Україну. Війна, яку російське керівництво розраховувало завершити швидко, перетворилася на затяжне протистояння.

Grok називає це не лише провалом розвідки, а системною помилкою у сприйнятті України. На його думку, Росія виходила з припущення про слабкість і розкол українського суспільства, але зіткнулася з готовністю чинити опір.

Чат-бот DeepSeek також говорить про фундаментальну помилку в розумінні суті війни. За його оцінкою, Москва готувалася до блискавичної операції із захоплення території, тоді як отримала тривалу війну за існування української нації.

Модель ШІ зазначає, що Кремль розраховував на швидке встановлення контролю над Україною. Водночас багаторічна пропаганда створила в Росії уявлення про надзвичайну силу власної армії, а корупція, за оцінкою DeepSeek, негативно вплинула на її готовність до реального спротиву.

У результаті замість швидкої перемоги Росія отримала війну на виснаження. DeepSeek окремо наголошує: спроба зламати українську ідентичність, навпаки, могла сприяти її зміцненню.

Усі три чат-боти сходяться в одному: Кремль недооцінив Україну та розраховував на швидкий результат. Відмінність — у поясненні причин. Gemini акцентує на міфі про “один народ” і недооцінці західної реакції, Grok — на системній імперській зарозумілості, а DeepSeek — на неправильній оцінці готовності України до тривалої війни.

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