Путін готує страшний удар для свого топ-пропагандиста Соловйова: деталі скандалу

Російська влада продовжує спрямовувати значні бюджетні кошти на державні медіаструктури. У проєкті бюджету РФ на 2027 рік на розділ "Засоби масової інформації" закладено 145,35 млрд рублів. Загалом протягом 2027–2029 років на цю сферу планують витратити 339,37 млрд рублів. Про це повідомляє "Новая газета Европа" з посиланням на бюджетні документи.

Володимир Соловйов. Фото: з відкритих джерел

Серед одержувачів фінансування — структури RT, ВГТРК, "Первого канала", а також компанія, яка є засновником "Соловьев LIVE". Зокрема, для ВГТРК у 2027 році передбачено 25,05 млрд рублів на діяльність, виробництво і трансляцію програм, міжнародну роботу та утримання закордонних кореспондентських пунктів.

Окремо в бюджеті передбачено 30,69 млрд рублів для АНО "ТВ-Новости", яка управляє RT. Ці кошти мають піти на створення та поширення медіапродукції в Росії та за кордоном. Для "Первого канала" також передбачене державне фінансування, зокрема на виробництво та придбання телевізійного контенту.

Водночас фінансування "Соловьев LIVE" має іншу динаміку. Компанії "Штрихкод", яка є засновником телеканалу, у 2027 році планують виділити 1,5 млрд рублів. У бюджетних графах на 2028 та 2029 роки відповідних сум наразі не зазначено. Це може свідчити про перегляд структури підтримки окремих медіапроєктів, однак остаточні параметри бюджету можуть змінюватися

При цьому збільшення витрат на медіа відбувається на тлі значного бюджетного навантаження через війну. За даними Reuters, у проєкті російського бюджету на 2027 рік витрати на оборону планують підняти до 17,1 трлн рублів, водночас передбачають скорочення видатків на низку соціальних напрямків.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія вирішила вислати співробітників дипломатичних представництв Угорщини у відповідь на рішення Будапешта щодо російських дипломатів. Москва заявила про дзеркальні заходи після того, як угорська сторона оголосила про видворення десяти представників РФ.