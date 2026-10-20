Путін хоче посадити Трампа та Сі за один стіл: у США розкрили мету Кремля

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, прагне організувати тристоронній саміт із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. За даними The Wall Street Journal від 19 жовтня, російський лідер запропонував провести таку зустріч під час телефонної розмови із Трампом 9 жовтня. Можливим майданчиком можуть стати заходи АТЕС 18-19 листопада.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє видання з посиланням на обізнані джерела та колишнього співробітника російської розвідки, Путін розраховує просунути варіант завершення війни в Україні на умовах, вигідних Москві.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що обговорення можливої зустрічі триває. Держсекретар США Марко Рубіо також заявив, що контакти продовжуються, проте наголосив: остаточного рішення про проведення саміту поки не прийнято.

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що подібна зустріч могла б стати для Кремля способом представити Росію як рівноправного дипломатичного партнера Вашингтона та Пекіна. Одночасно Москва прагне просувати власне бачення міжнародної системи безпеки, здатної послабити вплив НАТО та західних інституцій.

За оцінкою аналітиків, Путін може використовувати тристоронній формат і для покращення свого становища в очах Трампа. Розрахунок, ймовірно, полягає в тому, щоб домогтися односторонніх поступок США, не приймаючи при цьому суттєвих зобов'язань щодо припинення війни.

У такому сценарії відносини Вашингтона та Пекіна стають для Москви додатковим інструментом дипломатичного тиску. Кремль отримує можливість включити українське питання у ширші переговори між найбільшими державами.

Однак поки що йдеться лише про обговорювану ініціативу: дата, склад учасників та порядок денний можливої зустрічі офіційно не погоджено. Сам факт переговорів про саміт не означає, що США чи Китай ухвалили російські пропозиції щодо України.

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