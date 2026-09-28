Путін їде на G20 або залишиться в Москві: у Кремлі зробили інтригуючу заяву

Російський диктатор Володимир Путін поки не визначився, чи особисто буде присутній на саміті G20, який має відбутися в Майамі. Про це заявив прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, коментуючи журналістам питання про майбутню зустріч.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, остаточного рішення про поїздку Путіна наразі немає. При цьому при його прийнятті російська сторона має намір враховувати всі обставини.

"Рішень про поїздку Путіна на саміт G20 до Майамі поки не приймалося, враховуватимуться всі обставини", — сказав Дмитро Пєсков.

Таким чином, запрошення російській стороні вже надійшло, проте Москва поки що не розкриває, хто саме представлятиме країну на заході на найвищому рівні. Пєсков заявив, що Кремль оголосить про своє рішення пізніше.

При цьому участі Росії у роботі самої "Групи двадцяти" під питанням не стоїть. Представник Кремля окремо наголосив, що РФ у будь-якому випадку продовжить брати участь у діяльності G20.

Дмитро Пєсков також наголосив на відношенні Москви до запрошення Володимира Путіна на саміт, заявивши, що в Кремлі вдячні за те, яким чином воно було зроблено.

Тепер ключовою інтригою залишається особиста присутність російського президента у Майамі. Якщо Путін ухвалить рішення вирушити на саміт, це стане помітною дипломатичною подією на тлі міжнародних розбіжностей навколо війни Росії проти України та відносин Москви із західними країнами. Поки що Кремль зберігає невизначеність і обіцяє повідомити про рішення пізніше.

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