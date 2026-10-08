Путін лютує: що наказав зруйнувати у Києві якнайшвидше

Росія може спробувати посилити удари по українській інфраструктурі цієї зими, а однією з ключових цілей можуть стати мости Києва. Такого висновку дійшов автор The Telegraph, аналізуючи зміну характеру російських атак та ситуацію на фронті.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, російський наступ на Донбасі останніми місяцями стикається з серйозними труднощами. Україна продовжує чинити тиск у районах Покровська та Лимана, тоді як російська армія зазнає значних втрат.

На цьому фоні Кремль, як вважає автор, може знову вдатися до тактики масованих ударів по містах та критичній інфраструктурі. Для її реалізації, за даними публікації, до планування може бути залучений генерал Сергій Суровікін, відомий своєю участю у російській військовій кампанії у Сирії.

Особливу увагу автор приділяє Києву. Аналіз The Telegraph на основі даних ACLED показує збільшення частки ракетних та безпілотних ударів по столиці серед усіх атак на території України.

Потенційно вразливими об'єктами названо сім мостів через Дніпро. Київ є найважливішим транспортним вузлом, що сполучає лівобережну та правобережну частини міста. Тому серйозне пошкодження бруківки може створити масштабні проблеми для автомобільного та залізничного сполучення.

Додатковим фактором ризику автор вважає дефіцит засобів протиповітряної оборони. Зокрема Україні потрібні потужні ракети-перехоплювачі для систем Patriot, запас яких обмежений.

За версією The Telegraph Москва розраховує на стратегію виснаження: завдавати ударів по інфраструктурі, підвищувати навантаження на українську економіку і одночасно продовжувати наступ на фронті.

Автор попереджає, що можлива кампанія проти інфраструктури може бути розрахована не лише на воєнний ефект. Її завдання – посилити тиск на українське суспільство та змусити людей вимагати припинення війни.

При цьому The Telegraph зазначає: подібна стратегія вже застосовувалась Росією та її союзниками в Сирії, проте не призвела до бажаного політичного результату. Головним питанням тепер залишається здатність України та її західних партнерів витримувати затяжне протистояння.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія змінює схему масованих атак: у США попередили про нову загрозу взимку.



