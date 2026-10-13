Путін може відмовитися від переговорів без Донбасу: стала відома можлива умова Кремля

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, погодиться повернутися до переговорів щодо припинення війни проти України лише за умови отримання територій Донбасу, які зараз контролюють українські сили. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

"Путін повернеться за стіл переговорів тільки тоді, коли отримає 11% Донбасу, що залишилися, що зможе представити всередині країни як перемогу", — заявив співрозмовник агентства.

Як зазначає Reuters, відповідну інформацію українським чиновникам передали спеціальні представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час переговорів до Майамі.

За даними агентства, Вашингтон розглядає кілька можливих кроків, які б сприяли відновленню діалогу з Москвою. Серед них – домовленості щодо російського дизельного палива, а також можливе припинення українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Передбачувана логіка американської сторони полягає в тому, щоб після певних поступок з боку України вимагати від Росії дій у відповідь. Таким чином, Вашингтон розраховує створити умови повернення Москви до обговорення припинення війни.

Проте відомості, наведені у публікації Reuters, не означають, що російське керівництво вже погодилося на конкретний план мирного врегулювання. Умови можливих домовленостей залишаються предметом обговорення, а позиція Кремля викладена з посиланням на джерело, близьке до російської влади.

Україна, у свою чергу, наполягає на збереженні територіальної цілісності та неодноразово відкидала вимоги передати Росії землі, що залишаються під контролем української армії.

Якщо інформація про можливі вимоги Москви підтвердиться, територіальне питання може стати однією з головних перешкод для переговорів. Поки що залишається невідомим, чи готова Росія обговорювати інші варіанти врегулювання і які гарантії безпеки могли б стати частиною майбутньої угоди.

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