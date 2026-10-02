Путін нарешті розкрив карти за що він воює: чому Україна тут ні до чого

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Окрім традиційних і вже заїжджених фраз, Путін на Валдаї описав, як він бачить майбутній світ. І це – хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, перше і головне – Путін фактично сказав – не чекайте швидкого повернення до якоїсь "нормальності", конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови.
Він продовжує, друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії і намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятися з Росією про Україну, треба домовлятися з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо, мовляв, якщо не будете домовлятися РФ застосує всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання росіян субʼєктами великої безпекової угоди.
Він продовжує, третій момент полягає у тому, що Путін знову говорить про реформу Організації Обʼєднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення "нової Ялти" з Китаєм і Штатами. Де в цій історії Європа, неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і премʼєр Британії.
За словами експерта, політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами. Бо ми ж, як каже Путін, "управляємось Заходом".
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.