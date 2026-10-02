Путін нарешті розкрив карти за що він воює: чому Україна тут ні до чого

Окрім традиційних і вже заїжджених фраз, Путін на Валдаї описав, як він бачить майбутній світ. І це – хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Про це розповів експерт-міжнародник Ілія Куса.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, перше і головне – Путін фактично сказав – не чекайте швидкого повернення до якоїсь "нормальності", конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови.

"Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія буде жити в новій реальності — і це намагатися воювати і погрожувати усіма видами зброї, включно з ядерною. "Бо рушниця може вистрілити". Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули?", – зазначив аналітик.

Він продовжує, друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії і намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий – не треба домовлятися з Росією про Україну, треба домовлятися з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо, мовляв, якщо не будете домовлятися РФ застосує всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання росіян субʼєктами великої безпекової угоди.

"Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінуванням над слабкою Європою і не тільки – куди дотягнуться руки. Вперше цей масштаб претензії був артикульований самим Путіним. Тобто, питання 20% відсотків Донецької області, які ніби стоять на заваді миру, — це абсолютно оманливий міф, в порівнянні з тим, чого хоче Москва досягти глобально. Дональд, Сі, ви готові?", – зазначив експерт.

Він продовжує, третій момент полягає у тому, що Путін знову говорить про реформу Організації Обʼєднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення "нової Ялти" з Китаєм і Штатами. Де в цій історії Європа, неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і премʼєр Британії.

За словами експерта, політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами. Бо ми ж, як каже Путін, "управляємось Заходом".

"І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки? Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і, де визнання його, як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита з підворітні?", – підсумував експерт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про готовність закінчити війну в Україні: назвав ключові умови Росії.



