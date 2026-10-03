Путін не залишив іншого вибору: чому олігархи РФ вклали мільярди у військову машину

Найбільші російські бізнесмени в 2026 році направили до державного бюджету сотні мільярдів рублів у рамках так званих добровільних надходжень. Згідно з документами російського бюджету, про які повідомляє Reuters, з початку року такі виплати досягли 471 млрд рублів — понад $5,6 млрд.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Ця сума становить понад 1% усіх державних витрат Росії. За даними агентства, домовленість про подібні внески обговорювалася на закритій зустрічі Володимира Путіна з найбільшими представниками російського бізнесу, більшість яких перебувають під західними санкціями.

У вересні Путін заявив, що після цієї зустрічі держава отримала "сотні мільярдів" рублів. У Кремлі стверджували, що ініціатором ідеї виступив неназваний підприємець. Він нібито виходив із того, що значна частина великих станів була сформована у 1990-ті роки завдяки зв'язкам із державою, а тому власники капіталу мають тепер допомагати бюджету.

Фінансове навантаження на російські державні фінанси при цьому продовжує зростати. У 2026 року дефіцит бюджету РФ прогнозується лише на рівні 7,3 трлн рублів, чи 3,2% ВВП. Це приблизно вдвічі вище за спочатку запланований показник.

Без додаткових "добровільних" надходжень дефіцит міг би досягти 3,4% ВВП, наголошується у матеріалах бюджету.

Водночас російський уряд шукає інші джерела прибутків. У 2026 році влада розраховує отримати близько 385 млрд рублів від продажу активів, які в останні роки були вилучені у приватного бізнесу.

Витрати на оборону та безпеку залишаються однією з найбільших статей бюджету. Цього року на ці напрямки планується направити близько 38% усіх державних видатків.

На 2027 рік російська влада також готує нові податкові заходи. Зокрема, очікується збільшення податкового навантаження на доходи від банківських депозитів, що, за розрахунками уряду, має принести до бюджету близько 1 трлн. рублів додаткових надходжень.

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