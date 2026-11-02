logo_ukra

BTC/USD

76747

ETH/USD

2254.79

USD/UAH

45.53

EUR/UAH

51.05

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО)

Путін потрапив у меми через фотографію з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо.

2 листопада 2026, 22:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Володимир Путін знову став об'єктом насмішок у соціальних мережах. Причиною стала фотографія з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо, на якій російський лідер помітно поступається йому зростом. Світлину оприлюднила африканська сторона, тоді як Кремль вирішив це фото не публікувати та поширив інший кадр зустрічі.

Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО)

Фото Путіна з президентом Мозамбіку стало вірусним

Знімок з'явився під час зустрічі двох лідерів у Москві. Президент Мозамбіку опублікував фотографії та відео в межах візиту, присвяченого участі країни у саміті "Росія – Африка". Як пише Daily Star, фотографія Путіна швидко привернула увагу користувачів соцмереж. На ній Даніель Чапо, зріст якого становить близько 195 сантиметрів, стоїть поруч з Путіним, який виглядає значно нижчим.

Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО) - фото 2

Цікаво, що у звіті Кремля з'явилося інше зображення зустрічі. На ньому ракурс зйомки та кадрування зроблені так, щоб Путін виглядав вищим. Зокрема на фото ноги обох політиків були обрізані.

Саме контраст між двома фотографіями й викликав особливий інтерес у мережі. Користувачі почали поширювати меми, а деякі з них дали Путіну іронічне прізвисько LilliPutin. Одна з найпопулярніших пародій зображувала президента Мозамбіку в образі Гендальфа з "Володаря перснів", а Путіна — маленьким босим гобітом.

Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО) - фото 2

Інші користувачі жартували про невпевненість російського диктатора та його прагнення здаватися вищим. Також в мережі нагадали, що очільник Кремля часто на публічних заходах одягає взуття на спеціальній платформі для візуального збільшення зросту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін оконфузився, а Кремль масово видаляє відео через незручний момент.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailystar.co.uk/news/world-news/short-man-putin-left-red-37818854
Теги:

Новини

Всі новини