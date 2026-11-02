Путін оконфузився на фото з президентом Мозамбіку (ФОТО)

Володимир Путін знову став об'єктом насмішок у соціальних мережах. Причиною стала фотографія з президентом Мозамбіку Даніелем Чапо, на якій російський лідер помітно поступається йому зростом. Світлину оприлюднила африканська сторона, тоді як Кремль вирішив це фото не публікувати та поширив інший кадр зустрічі.

Фото Путіна з президентом Мозамбіку стало вірусним

Знімок з'явився під час зустрічі двох лідерів у Москві. Президент Мозамбіку опублікував фотографії та відео в межах візиту, присвяченого участі країни у саміті "Росія – Африка". Як пише Daily Star, фотографія Путіна швидко привернула увагу користувачів соцмереж. На ній Даніель Чапо, зріст якого становить близько 195 сантиметрів, стоїть поруч з Путіним, який виглядає значно нижчим.

Цікаво, що у звіті Кремля з'явилося інше зображення зустрічі. На ньому ракурс зйомки та кадрування зроблені так, щоб Путін виглядав вищим. Зокрема на фото ноги обох політиків були обрізані.

Саме контраст між двома фотографіями й викликав особливий інтерес у мережі. Користувачі почали поширювати меми, а деякі з них дали Путіну іронічне прізвисько LilliPutin. Одна з найпопулярніших пародій зображувала президента Мозамбіку в образі Гендальфа з "Володаря перснів", а Путіна — маленьким босим гобітом.

Інші користувачі жартували про невпевненість російського диктатора та його прагнення здаватися вищим. Також в мережі нагадали, що очільник Кремля часто на публічних заходах одягає взуття на спеціальній платформі для візуального збільшення зросту.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін оконфузився, а Кремль масово видаляє відео через незручний момент.