Путін отримав запрошення на саміт G20, де може відбутися зустріч із Зеленським: Кремль відреагував

У Кремлі позитивно сприйняли запрошення президента Росії Володимира Путіна на саміт "Групи двадцяти", який відбудеться у грудні в Майамі. Москва підтвердила, що отримала пропозицію від американської сторони, проте остаточного рішення про участь російського лідера поки що не прийнято.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль вдячний Вашингтону за запрошення і має намір додатково опрацювати питання дипломатичними каналами.

"Ми вдячні американській стороні за це запрошення, ми вітаємо це запрошення, і ми визначимося, і далі опрацюємо тему дипломатичними каналами", — сказав Пєсков.

Запрошення до Путіна раніше підтвердив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, участь російського президента у саміті могла б дати йому можливість поспілкуватися не лише з Дональдом Трампом, а й з іншими світовими лідерами. Вашингтон висловив сподівання, що Москва прийме пропозицію.

Саміт G20 у Майамі заплановано на грудень. Для Вашингтона запрошення російського лідера стає окремим дипломатичним сигналом на тлі контактів, що продовжуються між США і Росією.

При цьому позиція Москви поки що залишається обережною. Пєсков не підтвердив, що Путін точно вирушить до США, обмежившись заявою про подальше обговорення питання.

Особлива цікавість до можливого візиту пов'язана з тим, що на полях саміту Путін може отримати можливість для прямих контактів з представниками інших найбільших економік світу. Одночасно участь російського президента у заході здатна стати майданчиком для обговорення міжнародного порядку денного та російсько-американських відносин.

Таким чином, запрошення вже знаходиться на столі біля Кремля, проте наступний крок залишається за Москвою. Остаточне рішення про поїздку Путіна до Майамі російська сторона обіцяє ухвалити після дипломатичного опрацювання.

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